Трамп обвалив долар у Росії
На тлі антиукраїнських заяв американського президента російський рубль значно виріс
Станом на 19 лютого російський рубль зміцнив свої позиції на ринку. Про це стало відомо з курсу валют на Google Finance.
Так, ще зранку один долар коштував 91,5 рублів. Та вже ближче до обіду ціна впала до 89,9 рублів.
Це відбувається після перемовин США та РФ у Саудівській Аравії та низки антиукраїнських заяв американського президента Дональда Трампа.
Так, президент США Дональд Трамп заявив: «У них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів». За його словами, він позитивно оцінює зустріч представників Росії та США в Ер-Ріяді, підкресливши, що вона зміцнила його впевненість у можливості врегулювання війни в Україні.
Також Трамп наголосив на вимозі щодо проведення виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. «У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє військовий стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки» – сказав президент США Дональд Трамп.
Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Зазначається, що перша сесія тривала майже три години. Делегації Росії та США після робочого ланчу повернуться за стіл переговорів в Ер-Ріяді на завершальну сесію.
РФ представляють глава МЗС Сергій Лавров і помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков. США – держсекретар Марко Рубіо, радникіз нацбезпеки Майк Волтц і спецпосланець із Близького Сходу Стів Віткофф. Зустріч нібито була присвячена відновленню російсько-американських відносин, пишуть російські медіа.
Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін формує команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який прагне досягти угоди щодо припинення війни в Україні.
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