Так, ще зранку 19 лютого один долар коштував 91,5 рублів. Та вже ближче до обіду ціна впала до 89,8 рублів

На тлі антиукраїнських заяв американського президента російський рубль значно виріс

Станом на 19 лютого російський рубль зміцнив свої позиції на ринку. Про це стало відомо з курсу валют на Google Finance.

Так, ще зранку один долар коштував 91,5 рублів. Та вже ближче до обіду ціна впала до 89,9 рублів.

Це відбувається після перемовин США та РФ у Саудівській Аравії та низки антиукраїнських заяв американського президента Дональда Трампа.

Так, президент США Дональд Трамп заявив: «У них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів». За його словами, він позитивно оцінює зустріч представників Росії та США в Ер-Ріяді, підкресливши, що вона зміцнила його впевненість у можливості врегулювання війни в Україні.

Також Трамп наголосив на вимозі щодо проведення виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. «У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє військовий стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки» – сказав президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Зазначається, що перша сесія тривала майже три години. Делегації Росії та США після робочого ланчу повернуться за стіл переговорів в Ер-Ріяді на завершальну сесію.

РФ представляють глава МЗС Сергій Лавров і помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков. США – держсекретар Марко Рубіо, радникіз нацбезпеки Майк Волтц і спецпосланець із Близького Сходу Стів Віткофф. Зустріч нібито була присвячена відновленню російсько-американських відносин, пишуть російські медіа.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін формує команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який прагне досягти угоди щодо припинення війни в Україні.