Саудівська Аравія проводить переговори США та Росії, щоб зміцнити свою дипломатичну роль

Державний секретар США Марко Рубіо (другий праворуч) прибуває до міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 17 лютого 2025 року

«І Ер-Ріяд, і Вашингтон зацікавлені у розширенні відносин за нинішньої адміністрації США»

Саудівська Аравія приймає одну з найважливіших дипломатичних зустрічей між Росією та США за останні роки. 18 лютого держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді.

Основною метою зустрічі є відновлення напружених відносин між двома країнами та пошук шляхів припинення війни в Україні. США та їхні європейські союзники активно підтримують Київ у боротьбі з російською агресією, яка триває вже три роки.

Експерти вбачають у цих переговорах прагнення Саудівської Аравії зміцнити свої позиції у міжнародній дипломатії, водночас розвиваючи відносини з давнім союзником – Вашингтоном.

Переговори стануть можливістю для нафтового гіганта заявити про свою політичну вагу, особливо після того, як Ер-Ріяд відмовився підтримати план президента США Дональда Трампа щодо переселення мешканців Гази та нормалізації відносин з Ізраїлем.

Держсекретар США Марко Рубіо під час візиту до Ер-Ріяду, Саудівська Аравія, 17 лютого 2025 року фото: AP

Відновлення зв’язків

«Ер-Ріяд прагне залишити більший дипломатичний слід», – зазначає Амін Тарзі, професор міжнародних відносин в університеті Південної Каліфорнії.

Він додає, що саудівська влада намагається «відродити відносини», які отримав у спадок наслідний принц Мухаммед бін Салман, із президентом Трампом під час його першої каденції.

У травні 2017 року Трамп здійснив свій перший закордонний візит саме до Саудівської Аравії.

«І Ер-Ріяд, і Вашингтон зацікавлені у розширенні відносин за нинішньої адміністрації США», – підкреслює Тарзі.

Саудівська Аравія зазнала дипломатичної ізоляції у 2018 році після того, як відносини з Вашингтоном погіршилися через вбивство журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі у саудівському консульстві у Стамбулі.

Активісти за свободу преси проводять віче перед посольством Саудівської Аравії, щоб відзначити річницю вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у консульстві королівства у Стамбулі. Вашингтон, США, 2 жовтня 2019 року фото: Reuters

Попри свій економічний та військовий потенціал, Саудівська Аравія поступалася дипломатичним впливом своїм меншим сусідам у Перській затоці – Катару та ОАЕ.

Катар відіграє ключову роль у переговорах між Ізраїлем та «Хамасом», який США та ЄС визнали терористичною організацією. Газовидобувна країна допомагає Вашингтону вирішувати складні геополітичні проблеми, зокрема, з 2013 року приймає офіс афганського Талібану, що сприяло мирній угоді між США та бойовиками у 2020 році.

Щоб підкреслити вплив ОАЕ, президент України Володимир Зеленський 17 лютого відвідав Абу-Дабі перед тим, як вирушити до Саудівської Аравії та Туреччини.

Зеленський виступає проти прямих переговорів між Росією та США щодо України, наголошуючи, що Київ не визнає жодних домовленостей без своєї участі.

«Ці переговори є шансом для Ер-Ріяда показати себе як дипломатичну силу», – наголошує Тарзі.

Метью Робінсон, директор Інформаційного центру Євро-Затока (Euro-Gulf Information Center) у Римі, погоджується.

Він вважає це частиною зусиль Саудівської Аравії «стати ключовим глобальним гравцем у вирішенні великих геополітичних проблем».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрічається з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 9 вересня 2024 року фото: Reuters

План щодо Гази

Робінсон також бачить у діях Ер-Ріяда спробу нейтралізувати негативний ефект від відмови підтримати план Трампа щодо Смуги Газа.

4 лютого президент США заявив, що Вашингтон планує взяти під контроль зруйновану територію після переселення її мешканців, перетворивши її на «Рів’єру Близького Сходу».

«Ця політична суперечка не зашкодить стратегічним відносинам між Ер-Ріядом і адміністрацією Трампа», – зазначає Робінсон.

Він підкреслює, що довготривалі відносини між Саудівською Аравією та США базуються на спільних інтересах у сфері безпеки, економіки та оборони.

За словами Робінсона, дискусії між Ер-Ріядом і Вашингтоном щодо майбутнього Гази демонструють, що «навіть якщо союзники розходяться у поглядах на окремі питання, їхні стратегічні цілі можуть зміцнювати двосторонні відносини».

Попри тиск з боку США, Саудівська Аравія відмовляється нормалізувати відносини з Ізраїлем, доки не буде створено незалежну палестинську державу.

У рамках Авраамових угод ОАЕ та Бахрейн встановили дипломатичні відносини з Ізраїлем у вересні 2020 року під час першої адміністрації Трампа.

Тарзі зазначає, що, приймаючи переговори між Вашингтоном і Москвою, Ер-Ріяд збереже всі інші аспекти відносин зі США «та додасть миротворчу ініціативу під своїм керівництвом».

Цього тижня в Ер-Ріяді відбудеться зустріч арабських лідерів, де, як очікується, буде сформульовано офіційну відповідь на план Трампа щодо Гази.