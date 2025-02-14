Зеленський заявив, що мав розмову з Путіним про припинення вогню

Зеленський: Путін – брехун

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав розмову із російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни та обмін полоненими. Про це глава держави сказав на Мюнхенській безпековій конференції.

«У мене була розмова з Путіним про припинення війни та обмін полоненими, але він так і не обміняв полонених. Я сказав Трампу, що Путін – брехун», – зауважив Зеленський.

Президент пояснив, що має на увазі свою поїздку до Франції у 2019 році, коли спілкувався з російським диктатором. Саме тому, коментуючи слова Трампа про нібито прагнення Путіна до миру, Зеленський заявив, що це брехня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить наразі наявності в очільника США готового плану врегулювання російсько-української війни. Про це глава держави сказав на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції.

Також під час пресконференції Зеленський заявив, що Україні потрібна армія з 1,5 млн людей у разі, якщо країна не вступить до НАТО.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібна «тверда підтримка» США. Він зауважив, що мирна угода не може бути підписана у Мюнхені під час безпекової конференції.