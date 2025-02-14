Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський заявив, що мав розмову з Путіним про припинення вогню

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський заявив, що мав розмову з Путіним про припинення вогню
Зеленський зробив заяву про розмову з Путіним
фото: скріншот з відео

Зеленський: Путін – брехун

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав розмову із російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни та обмін полоненими. Про це глава держави сказав на Мюнхенській безпековій конференції.

«У мене була розмова з Путіним про припинення війни та обмін полоненими, але він так і не обміняв полонених. Я сказав Трампу, що Путін – брехун», – зауважив Зеленський.

Президент пояснив, що має на увазі свою поїздку до Франції у 2019 році, коли спілкувався з російським диктатором. Саме тому, коментуючи слова Трампа про нібито прагнення Путіна до миру, Зеленський заявив, що це брехня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить наразі наявності в очільника США готового плану врегулювання російсько-української війни. Про це глава держави сказав на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції.

Також під час пресконференції Зеленський заявив, що Україні потрібна армія з 1,5 млн людей у разі, якщо країна не вступить до НАТО.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібна «тверда підтримка» США. Він зауважив, що мирна угода не може бути підписана у Мюнхені під час безпекової конференції.

Теги: росія війна путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна Мюнхенська конференція з безпеки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський на форумі у Давосі
«Я хочу поговорити з вами про майбутнє Європи». Виступ президента у Давосі
21 сiчня, 16:55
Добре горить. Волгоградський нафтопереробний завод у полум’ї
Бавовна у Сталінграді. Українські дрони «привітали» Росію з визначною датою Агресор
3 лютого, 16:00
Надання військової підтримки Україні не підпадає під указ Трампа
США призупиняють допомогу Україні? Центр протидії дезінформації зробив заяву
21 сiчня, 14:10
Сьогодні Трамп став 47-м президентом США
Інавгурація Трампа та затримання генералів, які провалили оборону Харківщини. Головне за 20 січня
20 сiчня, 21:12
Відновлення потоків газу РФ до Європи трубопроводами значно підвищило б доходи Москви
Відновлення поставок російського газу може стати передумовою для завершення війни – FT
30 сiчня, 08:45
Сполучені Штати будували та управляли Панамським каналом протягом десятиліть. Але у 1977 році були підписані дві угоди, які забезпечили поступове передання каналу під контроль Панами
Після заяв Трампа президент Панами погодився на важливе рішення
3 лютого, 09:32
«Ми переживаємо серйозні часи. Зараз не час для внутрішніх розбіжностей», – заявив премʼєр-міністр Гренландії Муте Егеде
Влада Гренландії проведе дострокові вибори на тлі заяв Трампа
5 лютого, 13:20
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявив, що США введуть 25% мито на імпорт сталі та алюмінію
10 лютого, 04:50
Уламки збитого «Шахеда»
Атака дронів на Київ: пошкоджено будинок в Дарницькому районі
8 лютого, 11:06

Політика

Зеленський заявив, що мав розмову з Путіним про припинення вогню
Зеленський заявив, що мав розмову з Путіним про припинення вогню
Кабмін передав Мінцифрі регулювання азартних ігор
Кабмін передав Мінцифрі регулювання азартних ігор
«Розказує, що домовиться з росіянами». На Банковій пояснили, чому запровадили санкції проти Порошенка
«Розказує, що домовиться з росіянами». На Банковій пояснили, чому запровадили санкції проти Порошенка
Соратниця Порошенка поскаржилася, що через санкції почалися проблеми на його підприємствах
Соратниця Порошенка поскаржилася, що через санкції почалися проблеми на його підприємствах
Запроваджені РНБО санкції до олігархів дозволять припинити тіньові фінансові схеми – Держфінмоніторинг
Запроваджені РНБО санкції до олігархів дозволять припинити тіньові фінансові схеми – Держфінмоніторинг
Пресконференція Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. Головні тези
Пресконференція Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. Головні тези

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
132K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
107K
Справа Крупи. ДБР заявляє, що вже понад 200 митників, податківців і прокурорів «різко одужали»
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2025
40K
Внаслідок ракетної атаки РФ 12 лютого пошкоджено один з найстаріших заводів Києва
11K
Любов Любчик: Українські діти відмовляються від української системи освіти – втрати шалені

Новини

Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Сьогодні, 06:03
Угода про корисні копалини. Міністр США пояснив, як це вплине на війну
Сьогодні, 05:44
Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії
Сьогодні, 02:46
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua