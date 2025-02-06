Чому українці не мають такого впливу у США, як ізраїльтяни?

Що Україна може перейняти в Ізраїлю?

Чому США завжди підтримують Ізраїль і не завжди – Україну? Це буде непопулярний пост.

Підтримують Ізраїль не лише тому, що він важливий контрбаланс Ірану у регіоні. А і тому, що для кожного американського президента ізраїльтяни – це у тому числі і власні виборці, або їхні родини, родичі, друзі.

Які мають потужне лобі і завдяки подвійному громадянству та розвиненим відносинам зі своєю батьківщиною створюють групи впливу та розвитку всередині Америки, сидять безпосередньо у Конгресі, або просто є звичайними виборцями, за голоси яких треба поборотися.

При всій повазі до української діаспори у 4-му поколінні, українці не становлять такої розлогої сили, попри те, що у часи війни кількість українців у світі збільшилася у рази.

Тут мало б бути пояснення чому інститут подвійного громадянства з країнами НАТО та ЄС був би дуже корисним для України, і як би це радикально змінило гру у важливих для нас країнах, і як важливо заради інтересів країни тримати зв'язок з тими, хто поїхав, – так, як це робить Ізраїль.

Але я не встигну цього написати. Бо багато наших мудрих і далекоглядних співвітчизників одразу почне перебивати – «Поїхали, то нехай і не повертаються!».