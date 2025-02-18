Трамп заявив, що розчарований позицією України, бо за три роки не відбулось перемовин з Росією

Трамп заявив, що війну в Україні можна було вирішити без територіальних втрат ще кілька років тому. Але Байден цього не зробив

18 лютого президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вийшов до преси у своєму маєтку Мар-а-Лаго на тлі перемовин США та Росії у Саудівській Аравії.

Трамп заявив, що розчарований позицією України в контексті війни з Росією.

«У них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів», – сказав Трамп.

За його словами, він позитивно оцінює зустріч представників Росії та США в Ер-Ріяді, підкресливши, що вона зміцнила його впевненість у можливості врегулювання війни в Україні. Він також зазначив, що не проти розміщення європейських миротворців.

«Росія добре себе показала, вона хоче зупинити цю дикість, яка там відбувається, її військовослужбовці гинуть тисячами щотижня. Це не американські солдати, це здебільшого російські та українські військові, хоча й корейські теж. Їх привезли, щоб воювати і значна частина з них загинула. Це безглуздя», – сказав Трамп.

Американський лідер вкотре нагадав, що за його президентства війна би не розпочалася. Та заявив, що готовий розглянути відправлення миротворців США до України.

«Важко уявити як люди живуть в Україні, коли їхню країну стирають з лиця землі», – наголосив Трамп.

Подивитись повну версію виступу Трампа можна тут.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Згодом президент наголосив, що Україна ніколи не піде на ультиматуми Російської Федерації.

До слова, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. За словами держсекретаря США Марка Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.