Ціни на житло в ЄС продовжують зростати: дві країни демонструють рекорд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Житло у Болгарії користується підвищеним попитом
Ціни на житло в ЄС продовжують зростати: рекордне зростання в Португалії та Болгарії

З квітня по червень вартість житла в країнах ЄС знову зросла. Найбільший стрибок цін спостерігався у Португалії та Болгарії. Про це пише «Главком» із посиланням на  Euronews.

Номінально ціни зросли у всіх державах Євросоюзу, крім Фінляндії, а з поправкою на інфляцію – у 21 із 26 країн. Статистичні дані свідчать про те, що багато європейців, як і раніше, мають труднощі з пошуком житла. Йдеться як про нестачу вільного житла для покупки чи оренди, так і про високі ціни.

У семи країнах ЄС ціни на житло зросли більш ніж на 10%. За даними Євростату,  вартість житлової нерухомості в Євросоюзі в другому кварталі 2025 року збільшилася на 5,4% щодо аналогічного періоду минулого року.

У семи країнах зафіксовано зростання більш ніж на 10%, причому найбільше зростання відзначено у Португалії (17,1%), Болгарії (15,5%) та Угорщині (15,1%). Дещо менше зростання продемонстрували Хорватія (13,2%), Іспанія (12,8%), Словаччина (11,3%) та Чехія (10,5%).

Єдиною країною, де зафіксовано зниження цін, стала Фінляндія. Тут у другому кварталі 2025 року ціни на житло впали на 1,3% у річному обчисленні. У трьох країнах ціни на житло зросли на 1% або менше: Франція – 0,5%, Швеція – 0,7% та Кіпр – 1%.

В інших великих країнах ЄС зростання цін було скромнішим і нижчим за середнє по ЄС. У Німеччині зростання становило 3,2%, а Італії – 3,9 %.

«Різке зростання реальних цін на житло в Португалії було обумовлено високим попитом з боку іноземців, особливо цифрових кочівників і експатів, які переїжджають за податковими пільгами і програмами резидентства, у поєднанні з дефіцитом пропозиції житла, що зберігається», – сказав Мікк Калмет з Global Property Guide.

Експерт зазначив, що обмежене будівництво нових об'єктів, особливо в Лісабоні та прибережних районах, посилило конкуренцію за вже існуючу нерухомість, внаслідок чого ціни значно перевищують зростання місцевих доходів.

За даними Deloitte Property Index 2025, економічне зростання, полегшення доступу до іпотеки та оптимізм щодо вступу до Єврозони відіграли значну роль у недавньому зростанні цін у Болгарії, оскільки попит на нерухомість там залишається стійким.

У п'яти країнах ціни на житло знизилися в реальному вираженні, хоча падіння було переважно незначним. Найбільше падіння зафіксовано у Фінляндії (2,6%), за нею – Швеція (1,7%) та Румунія (1,2%). У Франції (0,1%) та Австрії (0,3%) зниження було мінімальним. В Італії (1,8%) та Німеччині (0,7%) зростання було скромним і не перевищило 2%.

Нагадаємо, за останні роки оренда житла у найбільших мегаполісах світу помітно подорожчала. На ситуацію вплинули масовий перехід на віддалену роботу, обмежена пропозиція на ринку та зростання вартості будівництва. Перше місце з дорожнечі оренди займає Нью-Йорк. Середня вартість однокімнатної квартири в центрі міста у 2025 році становить $4 143 на місяць – на 22% більше, ніж п'ять років тому. Експерти зазначають, що навіть пандемія та тимчасовий відтік мешканців не знизили попит: місто залишається світовим фінансовим центром із багатим культурним життям.

Ціни на житло в ЄС продовжують зростати: дві країни демонструють рекорд
