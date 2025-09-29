Цінa оренди в найбільших мегаполісах світу зросла: де жити найдорожче

Перше місце з дорожнечі оренди займає Нью-Йорк

За останні роки оренда житла у найбільших мегаполісах світу помітно подорожчала. На ситуацію вплинули масовий перехід на віддалену роботу, обмежена пропозиція на ринку та зростання вартості будівництва. Як пише «Главком», про це повідомляють аналітики Visual Capitalist.

Перше місце з дорожнечі оренди займає Нью-Йорк. Середня вартість однокімнатної квартири в центрі міста у 2025 році становить $4 143 на місяць – на 22% більше, ніж п'ять років тому. Експерти зазначають, що навіть пандемія та тимчасовий відтік мешканців не знизили попит: місто залишається світовим фінансовим центром із багатим культурним життям.

На другій позиції – Бостон, де оренда зросла на чверть і досягла $3394. Висока вартість землі та будматеріалів обмежує зведення нових будинків, що підштовхує ціни нагору.

Замикає трійку Сан-Франциско. Тут орендна плата становить $3332 на місяць, при цьому зростання за п'ять років виявилося мінімальним – всього 1%.

В Азії лідером став Сінгапур, який посів четверте місце у загальному рейтингу. За п'ять років ціни зросли на 55% – до $3167, що стало найвищим показником динаміки серед усіх міст. У Європі перше місце дісталося Лондону, де оренда подорожчала на 39% і тепер складає $2985.

Серйозний стрибок зафіксований і на Близькому Сході: у Дубаї оренда збільшилася на 54%, досягнувши $2401. Місто зайняло восьме місце у світовому списку.

До топ-10 також увійшли Цюріх, Лос-Анджелес, Дублін та Амстердам. Серед європейських столиць із помітним зростанням – Копенгаген (+32%), Мюнхен (+23%) та Осло (+28%).

Нагадаємо, насильство з боку злочинних угруповань зростає по всій Європі, перетворюючи деякі великі міста на осередки стрілянини та злочинів із використанням вогнепальної зброї. Згідно з аналізом Euronews, до найнебезпечніших міст Європи віднесли Брюссель, Стокгольм, Марсель та Амстердам.