Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Цінa оренди в найбільших мегаполісах світу зросла: де жити найдорожче

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Цінa оренди в найбільших мегаполісах світу зросла: де жити найдорожче
Нью-Йорк вражає ціною на оренду житла
фото із відкритих джерел

Перше місце з дорожнечі оренди займає Нью-Йорк

За останні роки оренда житла у найбільших мегаполісах світу помітно подорожчала. На ситуацію вплинули масовий перехід на віддалену роботу, обмежена пропозиція на ринку та зростання вартості будівництва. Як пише «Главком», про це повідомляють аналітики Visual Capitalist.

Перше місце з дорожнечі оренди займає Нью-Йорк. Середня вартість однокімнатної квартири в центрі міста у 2025 році становить $4 143 на місяць – на 22% більше, ніж п'ять років тому. Експерти зазначають, що навіть пандемія та тимчасовий відтік мешканців не знизили попит: місто залишається світовим фінансовим центром із багатим культурним життям.

Цінa оренди в найбільших мегаполісах світу зросла: де жити найдорожче фото 1

На другій позиції – Бостон, де оренда зросла на чверть і досягла $3394. Висока вартість землі та будматеріалів обмежує зведення нових будинків, що підштовхує ціни нагору.

Замикає трійку Сан-Франциско. Тут орендна плата становить $3332 на місяць, при цьому зростання за п'ять років виявилося мінімальним – всього 1%.

В Азії лідером став Сінгапур, який посів четверте місце у загальному рейтингу. За п'ять років ціни зросли на 55% – до $3167, що стало найвищим показником динаміки серед усіх міст. У Європі перше місце дісталося Лондону, де оренда подорожчала на 39% і тепер складає $2985.

Серйозний стрибок зафіксований і на Близькому Сході: у Дубаї оренда збільшилася на 54%, досягнувши $2401. Місто зайняло восьме місце у світовому списку.

До топ-10 також увійшли Цюріх, Лос-Анджелес, Дублін та Амстердам. Серед європейських столиць із помітним зростанням – Копенгаген (+32%), Мюнхен (+23%) та Осло (+28%).

Нагадаємо, насильство з боку злочинних угруповань зростає по всій Європі, перетворюючи деякі великі міста на осередки стрілянини та злочинів із використанням вогнепальної зброї. Згідно з аналізом Euronews, до найнебезпечніших міст Європи віднесли Брюссель, Стокгольм, Марсель та Амстердам.

Читайте також:

Теги: США місто оренда Бостон Сінгапур

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Цінa оренди в найбільших мегаполісах світу зросла: де жити найдорожче
Цінa оренди в найбільших мегаполісах світу зросла: де жити найдорожче
Оренда житла в Чехії: скільки коштують квартири
Оренда житла в Чехії: скільки коштують квартири
The Sun розповів, скільки грошей втратила РФ через атаки України по нафтогазових об’єктах
The Sun розповів, скільки грошей втратила РФ через атаки України по нафтогазових об’єктах
Росія втрачає військовий ринок Латинської Америки – розвідка
Росія втрачає військовий ринок Латинської Америки – розвідка
Ірак відновив експорт курдської нафти до Туреччини після понад дворічної перерви
Ірак відновив експорт курдської нафти до Туреччини після понад дворічної перерви
У Росії масово закриваються АЗС через дефіцит пального
У Росії масово закриваються АЗС через дефіцит пального

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua