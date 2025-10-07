Маск анонсував випуск гри, створеної штучним інтелектом

Маск заснував стартап xAI, який займається розробкою штучного інтелекту, у квітні 2023 року

Ігрова студія xAI випустить гру, створену за допомогою штучного інтелекту до кінця 2026 року. Як пише «Главком», про це в X повідомив засновник компанії Ілон Маск.

«Ігрова студія xAI випустить чудову гру, створену ШІ, до кінця наступного року», – написав він.

The XAI game studio will release a great AI-generated game before the end of next year https://t.co/F14rJXNzk9 — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2025

Маск заснував стартап xAI, який займається розробкою штучного інтелекту, у квітні 2023 року. Через кілька місяців компанія представила чат-бот на базі ШІ Grok. Творці проєкту стверджують, що цей продукт відрізняється від аналогів відсутністю цензури та забезпечує доступ до актуальної інформації у реальному часі.

Раніше мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск нової платформи під назвою Grokipedia. Вона має стати альтернативою Вікіпедії та «найточнішою базою знань у світі».

До слова, стартап Ілона Маска xAI відкрив вихідний код моделі штучного інтелекту Grok 2.5 і планує через пів року зробити те саме з моделлю Grok 3.

Нагадаємо, компанія xAI Ілона Маска, яка займається штучним інтелектом, подає до суду на розробника ChatGPT, OpenAI. xAI стверджує, що конкурент займався «ширшою та вкрай тривожною схемою незаконного привласнення комерційної таємниці, недобросовісної конкуренції та навмисного втручання в економічні відносини».