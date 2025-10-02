Головна Київ Новини
Скільки «Слуга народу» платить за оренду величезного офісу в центрі Києва. Названо суму

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Скільки «Слуга народу» платить за оренду величезного офісу в центрі Києва. Названо суму
Офіс «Слуги народу» в центрі столиці обійшовся бюджету в понад 13 млн грн за пів року
Фото: Kyivmaps

Партія влади витратила 13 млн за пів року за офісу в КВУ «Парковий»

Партія «Слуга народу» орендує свій центральний офіс у Києві в елітному Конгресно-виставковому центрі «Парковий» за понад 13 мільйонів бюджетних гривень на пів року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на статтю «Квартири, офіси, лімузини. Яке майно декларують українські партії?».

Площа офісу становить 1,8 тисячі квадратних метрів. За даними фінансового звіту партії, лише за перше півріччя 2025 року на оренду та утримання приміщення витратили понад 13,7 млн грн. Усі ці кошти – з державного бюджету, адже парламентські партії фінансуються з казни.

Центральний офіс партії «Слуга народу» в КВЦ «Парковий» у Києві
Центральний офіс партії «Слуга народу» в КВЦ «Парковий» у Києві
Фото з відкритих джерел

Для порівняння, більшість інших політичних сил орендують офіси значно скромніші. У «Слуги народу» є також кілька великих регіональних осередків – у Харкові, Дніпрі, Житомирі та Львові, площа офісів яких перевищує 200 квадратних метрів.

Нагадаємо, українські партії зобовʼязані звітувати про своє майно, починаючи від офісів і автомобілів і закінчуючи комп’ютерами, торговими марками й авторськими правами. Рух «Чесно» проаналізував звіти партій за перший квартал 2025 року і зʼясував, хто володіє найбільшими офісами, елітними автомобілями та дорогою технікою.

