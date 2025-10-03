Головна Світ Політика
search button user button menu button

Одна з країн виступила проти прискорення вступу України до ЄС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Одна з країн виступила проти прискорення вступу України до ЄС
Україна та Європейський Союз завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу
фото з відкритих джерел

Прем'єр Нідерландів підкреслив, що майбутнє Молдови та України в ЄС, але зміна правил не є правильним шляхом

Нідерланди висловили свою незгоду з прискоренням процесу вступу України до Європейського Союзу та наполягають на необхідності дотримання принципу одностайності при ухваленні рішень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Країна вважає, що будь-які зміни в правилах повинні бути погоджені всіма державами-членами ЄС.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, після зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені, заявив, що його країна не підтримує ініціативу голови Європейської ради Антоніу Кошти щодо прискорення переговорів про вступ України через скасування принципу одностайності на користь кваліфікованої більшості голосів. Схооф підкреслив, що майбутнє Молдови та України в ЄС, але зміна правил не є правильним шляхом.

Нідерланди рішуче відмовляються від ідеї скасування права вето, навіть якщо це дозволить Україні швидше вступити до ЄС. Прем'єр також наголосив на важливості дотримання Копенгагенських критеріїв, які передбачають одностайне ухвалення рішень. Він додав, що для досягнення прогресу слід збільшити тиск на Угорщину, яка блокує переговори.

Схооф також зазначив, що в очах президента України Володимира Зеленського кожна затримка європейської інтеграції означає віддалення України від ЄС. Він вже пояснив свою позицію українському лідеру та планує ще кілька разів обговорити це питання найближчим часом.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.

Як відомо, єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що Європейський Союз готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною, проте для цього необхідна підтримка всіх 27 країн-членів ЄС. Однак Угорщина виступає проти членства України в ЄС через занепокоєння щодо угорської меншини в Україні, що є однією з причин блокування переговорів.

Як повідомлялося, у середині вересня українська делегація разом з Європейською комісією завершили скринінгові зустрічі у Брюсселі за переговорним розділом 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій».

До слова, Європейська комісія привітала план глави Євроради Антоніу Кошти, за яким можна буде обійти вето Угорщини та продовжити процес вступу України та Молдови до ЄС. За пропозицією Кошти, кваліфікована більшість країн проголосує за відкриття переговорних кластерів про вступ для України та Молдови. Чинні правила вимагають, щоб усі 27 країн-членів ЄС погодились на кожному етапі вступу.

Теги: Європейський Союз переговори блокування Нідерланди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ЄС замінять паспортні штампи на біометричні перевірки
ЄС переходить на біометричний контроль: що треба знати українцям
1 жовтня, 10:40
Амалія стане четвертою королевою Нідерландів після зречення або смерті батька Віллема-Олександра
Кронпринцеса Нідерландів стала резервісткою в армії
1 жовтня, 09:02
«Томагавки» для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
«Томагавки» для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
29 вересня, 08:53
Голова ВР наголосив, що європейська інтеграція – це стратегічний вибір для України
Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ до ЄС – Стефанчук
14 вересня, 12:34
Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі коаліції охочих, яку організував Президент Франції Емманюель Макрон
Скільки країн готові гарантувати Україні безпеку: Зеленський назвав цифру
6 вересня, 18:23
Візит Фіцо, звільнення начальника транспортного департаменту КМДА. Головне за 5 вересня
Візит Фіцо, звільнення начальника транспортного департаменту КМДА. Головне за 5 вересня
5 вересня, 21:18
Президент України поінформував прем'єр-міністра Словаччини про результати засідання «коаліції охочих»
Президент розповів перші деталі зустрічі з Фіцо
5 вересня, 17:35
Україні потрібні не «охочі», а союзники
Україні потрібні не «охочі», а союзники
4 вересня, 21:33
Трамп зробив нову заяву про переговори
Трамп заявив, що Зеленський та Путін не готові до переговорів
4 вересня, 09:15

Політика

Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства
Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства
Одна з країн виступила проти прискорення вступу України до ЄС
Одна з країн виступила проти прискорення вступу України до ЄС
Венесуела звинуватила США у польотах бойових літаків поблизу її узбережжя
Венесуела звинуватила США у польотах бойових літаків поблизу її узбережжя
ХАМАС готовий прийняти план Трампа щодо припинення вогню в Газі – The Guardian
ХАМАС готовий прийняти план Трампа щодо припинення вогню в Газі – The Guardian
Reuters пояснив, чому поставки американських ракет «Томагавк» до України малоймовірні
Reuters пояснив, чому поставки американських ракет «Томагавк» до України малоймовірні
Україна відреагувала на теракт у синагозі Манчестера
Україна відреагувала на теракт у синагозі Манчестера

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua