Одна з країн виступила проти прискорення вступу України до ЄС

Нідерланди висловили свою незгоду з прискоренням процесу вступу України до Європейського Союзу та наполягають на необхідності дотримання принципу одностайності при ухваленні рішень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Країна вважає, що будь-які зміни в правилах повинні бути погоджені всіма державами-членами ЄС.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, після зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені, заявив, що його країна не підтримує ініціативу голови Європейської ради Антоніу Кошти щодо прискорення переговорів про вступ України через скасування принципу одностайності на користь кваліфікованої більшості голосів. Схооф підкреслив, що майбутнє Молдови та України в ЄС, але зміна правил не є правильним шляхом.

Нідерланди рішуче відмовляються від ідеї скасування права вето, навіть якщо це дозволить Україні швидше вступити до ЄС. Прем'єр також наголосив на важливості дотримання Копенгагенських критеріїв, які передбачають одностайне ухвалення рішень. Він додав, що для досягнення прогресу слід збільшити тиск на Угорщину, яка блокує переговори.

Схооф також зазначив, що в очах президента України Володимира Зеленського кожна затримка європейської інтеграції означає віддалення України від ЄС. Він вже пояснив свою позицію українському лідеру та планує ще кілька разів обговорити це питання найближчим часом.

Як відомо, єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що Європейський Союз готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною, проте для цього необхідна підтримка всіх 27 країн-членів ЄС. Однак Угорщина виступає проти членства України в ЄС через занепокоєння щодо угорської меншини в Україні, що є однією з причин блокування переговорів.

Як повідомлялося, у середині вересня українська делегація разом з Європейською комісією завершили скринінгові зустрічі у Брюсселі за переговорним розділом 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій».

До слова, Європейська комісія привітала план глави Євроради Антоніу Кошти, за яким можна буде обійти вето Угорщини та продовжити процес вступу України та Молдови до ЄС. За пропозицією Кошти, кваліфікована більшість країн проголосує за відкриття переговорних кластерів про вступ для України та Молдови. Чинні правила вимагають, щоб усі 27 країн-членів ЄС погодились на кожному етапі вступу.