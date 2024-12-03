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Турецькі банкомати не можуть впоратись із інфляцією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Турецькі банкомати не можуть впоратись із інфляцією
Туреччина запроваджує користування новими банкоматами
фото із відкритих джерел

На ринку Туреччини «гуляє» близько 600 млн фальшивих доларів

Банківський сектор Туреччини впроваджує нові «рециркуляційні банкомати», які поєднують операції зняття та внесення грошей в одному відділенні. Ці пристрої усувають затримки з обробкою внесених коштів, дозволяючи одразу використовувати їх для інших операцій. Про це пише İzmir'de Son Dakika.

Нові банкомати з'являться у великих містах, таких як Стамбул, Анкара та Ізмір, а пізніше будуть поширені по всій країні. Цей захід спрямований на усунення нестачі готівки, викликаної високим попитом та затримками в обігу банкнот.

За даними експертів, існуючі банкомати не справляються з навантаженням, що збільшилося: навіть при повному завантаженні всіх 53 566 пристроїв у країні їх обсяг обмежений 122 мільярдами лір.

Нові пристрої дозволять банкам:

  • Прискорити операції з готівкою;
  • Скоротити черги та випадки, коли клієнти не можуть отримати гроші;
  • Знизити операційні витрати за рахунок оптимізації роботи банкоматів.

Економісти також продовжують обговорювати можливе введення купюр у 500 і 1000 лір, що могло б додатково полегшити обіг готівки, проте Центробанк країни поки що не ухвалив рішень у цьому напрямку.

Тим часом днями було встановлено, що на ринку Туреччини було фальшивих банкнот на суму 600 мільйонів доларів.

Зокрема у Стамбулі було припинено купівлю та продаж старих 50-доларових та  100-доларових банкнот. Підроблені банкноти можуть проходити через лічильні машини, так і перевірку ультрафіолетовим світлом. Експерти зазначають, що спроби збуту таких купюр зосереджені довкола всесвітньовідомого Грандбазару у Стамбулі. Голова Асоціації авторизованих установ Мустафа Унвер повідомив, що підроблені долари здебільшого надходять з Азії, Близького Сходу та Балкан.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган може втретє балотуватися на пост глави держави, якщо парламент ухвалить провести дострокові вибори у другій половині 2027 року. Таку думку висловив старший радник турецького лідера Мехмет Учум.

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Теги: Туреччина інфляція економіка гроші Стамбул Анкара курс доллара обмін

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