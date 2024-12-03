Турецькі банкомати не можуть впоратись із інфляцією

На ринку Туреччини «гуляє» близько 600 млн фальшивих доларів

Банківський сектор Туреччини впроваджує нові «рециркуляційні банкомати», які поєднують операції зняття та внесення грошей в одному відділенні. Ці пристрої усувають затримки з обробкою внесених коштів, дозволяючи одразу використовувати їх для інших операцій. Про це пише İzmir'de Son Dakika.

Нові банкомати з'являться у великих містах, таких як Стамбул, Анкара та Ізмір, а пізніше будуть поширені по всій країні. Цей захід спрямований на усунення нестачі готівки, викликаної високим попитом та затримками в обігу банкнот.

За даними експертів, існуючі банкомати не справляються з навантаженням, що збільшилося: навіть при повному завантаженні всіх 53 566 пристроїв у країні їх обсяг обмежений 122 мільярдами лір.

Нові пристрої дозволять банкам:

Прискорити операції з готівкою;

Скоротити черги та випадки, коли клієнти не можуть отримати гроші;

Знизити операційні витрати за рахунок оптимізації роботи банкоматів.

Економісти також продовжують обговорювати можливе введення купюр у 500 і 1000 лір, що могло б додатково полегшити обіг готівки, проте Центробанк країни поки що не ухвалив рішень у цьому напрямку.

Тим часом днями було встановлено, що на ринку Туреччини було фальшивих банкнот на суму 600 мільйонів доларів.

Зокрема у Стамбулі було припинено купівлю та продаж старих 50-доларових та 100-доларових банкнот. Підроблені банкноти можуть проходити через лічильні машини, так і перевірку ультрафіолетовим світлом. Експерти зазначають, що спроби збуту таких купюр зосереджені довкола всесвітньовідомого Грандбазару у Стамбулі. Голова Асоціації авторизованих установ Мустафа Унвер повідомив, що підроблені долари здебільшого надходять з Азії, Близького Сходу та Балкан.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган може втретє балотуватися на пост глави держави, якщо парламент ухвалить провести дострокові вибори у другій половині 2027 року. Таку думку висловив старший радник турецького лідера Мехмет Учум.