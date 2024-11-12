«Королі Ізюма». Поліція розслідує незаконні компенсації «єВідновлення» на Харківщині

Головним у шахрайській схемі слідство вважає голову однієї з комісій – колишнього посадовця

В Ізюмі на Харківщині в межах кримінального провадження перевіряють 200 об’єктів через можливу фальсифікацію документів і даних для отримання компенсацій і сертифікатів за державною програмою єВідновлення. Про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Перевіряємо ще щонайменше 200 будинків, які проходили за цією програмою. Я не говорю, що стосовно всіх 200 щось було незаконне. Щодо деяких є точно інформація, що будинки не були пошкоджені обстрілами, а люди отримали компенсацію», – сказав Болвінов.

За його словами, головним у шахрайській схемі слідство вважає голову однієї з комісій – колишнього посадовця, у змові з іншими людьми будинки робили схожими на пошкоджені внаслідок обстрілів, потім комісія виходила на місце, проводила нібито огляд, відбувалося засідання, на якому виносили рішення, що об’єкт підпадає під програму, та визначали суму.

«Згідно з ухваленим порядком, об’єкти та суми компенсації визначають комісії, створені у громадах. У нашій справі голова комісії – колишній заступник голови адміністрації. Звичайно, я не можу називати ні його, ні інших задіяних осіб винними, це справа суду. Я розповім про те, що відомо слідству: як обиралися об'єкти і що з ними робили. Були об'єкти, які вони самі руйнували – розбирали дахи. Є будинок, про який ми ще достеменно не знаємо, як саме його зруйнували, але наші вибухотехніки кажуть, що він точно не від вибуху постраждав. Людина отримала сертифікат на півтора мільйона», – зауважив Болвінов.

Щоб перевести сертифікат у готівкові кошти, один із фігурантів використав бабусю своєї дружини, яка мала будинок, була укладена фіктивна угода купівлі-продажу, зазначає керівник Слідчого управління.

«Гроші за сертифікатом були перераховані на рахунок бабусі, вважайте – дружині фігуранта, та конвертовані в готівку. Один із потенційних підозрюваних придбав собі автівку. Це один епізод, закінчений злочин, і ще є факт, що вони готувалися отримати гроші за тією ж схемою», – додав Болвінов.

Під час обшуків у фігурантів вилучили, зокрема, й телефони.

«Я розповім факт, який, думаю, засмутить багатьох. Мене засмутив. Ми під час обшуків повилучали у фігурантів мобільні телефони. Цей чоловік, якого ми вважаємо організатором, і його спільники переписувалися. У них був спільний чат. Знаєте як він називається? «Королі Ізюма». Вони себе вважають «королями» . Однак у схемі ще багато фізичних осіб-підприємців, які робили експертні висновки, нотаріуси, що здійснювали перереєстрацію. Ще люди, які переводили кошти в готівку, люди, що подавали заяви на отримання компенсації» – розповів Болвінов.

Нагадаємо, нині максимальна сума виплат за програмою «єВідновлення» становить 500 тисяч гривень за пошкоджений будинок і 350 тисяч гривень – за квартиру. І наразі держава не може дозволити собі виплачувати громадянам більші суми. Про це повідомила народна депутатка, голова Комітету з питань організації державної влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк в інтерв’ю «Укрінформу». Станом на зараз погоджено заявки майже на 8 млрд грн. Компенсації погодили більш ніж 73 тисячам українських сімей, які вже отримали чи отримають у майбутньому кошти на ремонт.