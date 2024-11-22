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Очільник МЗС Туреччини про вступ у БРІКС: Жодна країна досі не отримала запрошення

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Очільник МЗС Туреччини про вступ у БРІКС: Жодна країна досі не отримала запрошення
Міністр закордонних справ Туреччини також сказав, що офіційна політика країни щодо перспективи членства в ЄС продовжується
фото: AA Photo

Туреччина висловила свою «зацікавленість» у приєднанні до БРІКС

У БРІКС відсутній інституційний механізм подання заявок на вступ та їхнього затвердження, тому члени організації збираються разом і запрошують до вступу. Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав на засіданні комісії з планування та бюджету парламенту Туреччини повідомляє Haber Türk.

«Такої інституціоналізації (прийняття в БРІКС - «Главком») немає. Члени збираються разом і запрошують інших. Але свою зацікавленість теж потрібно якось висловити. Ми заявили про свою зацікавленість», – сказав Фідан.

За його словами, на даний момент жодній країні не надіслано жодного запрошення до членства в БРІКС.

Щодо перспективи вступу в ЄС, міністр сказав про те, що офіційна політика щодо перспективи членства в ЄС продовжується. Двома важливими темами, про які йде мова у відносинах з ЄС, є лібералізація візового режиму та оновлення Митного союзу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Туреччина має право співпрацювати з країнами БРІКС. 

Також МЗС Індонезії заявило, що країна хоче приєднатися до організації БРІКС та вже розпочала процес. «Індонезія висловила бажання приєднатися до групи великих економік, що розвиваються, БРІКС, на яку припадає 35% світового економічного виробництва, як засіб зміцнення країн, що розвиваються», – йдеться в заяві її міністерства закордонних справ.

Водночас слідом за Казахстаном, який оголосив про відмову вступати до БРІКС, та Вірменією, яка заморозила участь у військовому блоці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), від економічного союзу з Росією відмовився Узбекистан.

Як відомо, Туреччина розпочала підготовку до прийому російського диктатора Володимира Путіна в Анкарі. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на дипломатичне джерело. Однак дати візиту наразі не погоджено.

«Ми очікуємо на цей візит, готуємося до нього. Але поки що конкретних термінів не визначено», – зазначив співрозмовник.

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Теги: Туреччина міністр саміт політика БРІКС запрошення

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