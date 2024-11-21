Київ частково компенсує ветеранам протези та переобладнання авто

У 2025 році столиця частково компенсуватиме кошти за переобладнання авто людям з інвалідністю з-поміж киян-Захисників і Захисниць. За відповідні зміни до міської цільової програми «Підтримка киян – захисників та захисниць України» на 2023–2025 роки проголосували депутати Київради. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

«Перехід від військової служби до цивільного життя – це складний етап для киян-Захисників та Захисниць. Особливо для тих, хто отримав інвалідність. Ми маємо створити всі умови для їх комфортного життя, дати їм можливість бути мобільними та самостійними. Київ вже протягом року надає компенсацію в розмірі майже 500 тисяч гривень за придбання автомобіля цій категорії киян. А у 2025-му столиця частково компенсуватиме переоблаштування вже наявного авто для потреб людини з інвалідністю – у розмірі до 100 тис. грн», – прокоментувала Хонда.

Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, максимальна вартість, яку оплачує держава – до 2-х млн грн. «Київ додатково оплачуватиме виготовлення протезів високої функціональності та комфорту. Ще до 1,5 млн грн на одну людину», – зазначив Кличко.

За словами Хонди, у 2025 році планується охопити 100 людей з інвалідністю І та ІІ групи з-поміж киян захисників і захисниць. На це в міському бюджеті закладено 10 млн грн. Наразі порядок виплати розробляється.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс правки у дві постанови, які регламентують виплати військовослужбовцям. Було додано категорію громадян, які виконують бойові завдання на території держави-агресора.