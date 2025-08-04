Полетіли ракетою вгору: у Росії стрімко підіймаються ціни на пальне

У понеділок, 4 серпня, ціни на бензин на російських біржах підскочили угору

У Росії дуже зросли ціни на пальне, зокрема на бензин. Про це пише «Главком» з посиланням на системного аналітика Євгена Істребіна.

Експерт опублікував біржові індекси ринку цін на нафтопродукти у РФ станом на 4 серпня.

Він зазначив, що подібне спостерігається після атак українських дронів по Рязанському та Новокуйбишевському нафтопереробним заводам. Й в умовах дефіциту, який вже й так був раніше, ціни полетіли ракетою вгору.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня українські безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області, де вирувала масштабна пожежа. Також було зафіксоване влучання в НПЗ у Рязані та АТ «ПО «Електроприбор»» й «Радиозавод» у Пензі, що відіграють значну роль у забезпеченні оборонного сектору держави-агресора. «Радиозавод» виробляє обладнання для сучасних мобільних систем автоматизованого управління військами та озброєнням. Він входить до структури холдингу «Роселектроніка» державної корпорації «Ростех» і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та низки інших країн через війну проти України.

Окрім того, у ніч на 3 серпня Росію атакувати безпілотники. Під ударом опинилися НПЗ у Адлері та Кстово у Нижньогородській області. Також під удар БпЛА потрапили Вороніж та Сочі.