Історичний дефолт Росії наближається: спрогнозовані терміни

Фахівці підкреслюють, що неспроможність РФ обслуговувати зовнішній держборг призведе до дефолту вже у найближчі місяці

Росія перебуває на порозі історичного дефолту, який може бути оголошено вже через місяць. Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з інформацією міжнародних інвесторів, ситуація в РФ може стати першим випадком в історії, коли країна з ринком, що формується, буде змушена оголосити дефолт за облігаціями не через нестачу коштів у державній казні, а через технічну неможливість здійснювати виплати за борговими зобов’язаннями.

«Ця криза суттєво відрізняється від інших криз ринків, що розвиваються, вона не пов'язана зі здатністю або бажанням платити, вони технічно не можуть платити», – сказав Флавіо Карпенцано, директор з інвестицій компанії Capital Group.

На думку експертів, санкції проти Росії та її власні контрзаходи вкрай негативно вплинули на економіку країни, яка, фактично, повністю відділилася від міжнародних фінансових систем.

Головний інвестиційний директор компанії Lombard Odier Стефан Моньє наголосив, що дефолт у Росії стане «першим в історії економік, що розвиваються, який викликаний зовнішніми та політичними причинами».

Раніше повідомлялося, що США заборонили РФ обслуговувати зовнішній держборг. Це спричинило нову хвилю розмов про дефолт у країні-агресорці. Низка фахівців прогнозують, що його може бути оголошено вже наприкінці червня.

Нагадаємо, очільниця мінфіну США зробила важливу заяву щодо дефолту Росії після 25 травня.

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