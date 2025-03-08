Адміністрація Трампа заборонила вживання понад сотні слів: список

США мають позбутись використання понад сотні слів

Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала обмежувати використання або уникати понад сотню слів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Time.

Зазначається, що деякі терміни представляють комбінації слів, які при спільному використанні визнають трансгендерних людей, що не відповідає позиції нинішнього федерального уряду про те, що існує лише дві незмінні статі.

«Оскільки президент Трамп прагне очистити федеральний уряд від «пробуджених» ініціатив, агентства позначили сотні слів, яких слід обмежити або уникати, згідно з підбіркою урядових документів. Вищезазначені терміни з’явилися в урядових меморандумах, офіційних і неофіційних інструкціях агентства та в інших документах, які переглядала The New York Times. Деякі наказали видалити ці слова з загальнодоступних веб-сайтів або наказали видалити інші матеріали (включаючи шкільні програми), до яких вони могли бути включені», – повідомляє видання.

Крім того повідомляється, що наявність деяких термінів використовувалася для автоматичного позначення для перегляду деяких грантових пропозицій і контрактів, які могли суперечити виконавчим указам пана Трампа.

Нагадаємо, Держдума Росії підтримала в першому читанні законопроєкт, що забороняє використання іноземних слів у публічній сфері. Такі обмеження торкнуться реклами, ЗМІ, торгівлі, сфери послуг і будівництва.