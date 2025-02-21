Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Загралися з вірусом»: держсекретар США має свою теорію появи Covid

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Загралися з вірусом»: держсекретар США має свою теорію появи Covid

Марко Рубіо пояснив версію поширення Covid-19

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що підтримує теорію про те, що вірус Covid-19 поширився світом через витік з лабораторії в китайському місті Ухань. Як повідомляє «Главком», він висловився на цю тему в інтерв'ю журналістці Кетрін Геррідж, відеозапис розмови з'явився на її сторінці в соцмережі X. За словами Рубіо, у КНР «загралися з вірусом».

«Найімовірніше, у Китаї загралися з вірусом, хтось підхопив його в лабораторії, потім він поширився Китаєм, а потім і по всьому світу», – підкреслив Рубіо.

Нагадаємо, китайські вірусологи виявили новий коронавірус кажана, який може заражати людей тим самим шляхом, що й Covid-19. Новий вірус отримав назву Hku5-CoV.

До слова, ЦРУ вважає версію, що пандемія коронавірусу почалася через витік з лабораторії у місті Ухань, найбільш вірогідною. До цього моменту США заявляли, що не мають достатньої інформації щодо цього, уточнили журналісти.

На підтвердження цієї версії американські конгресмени навели низку аргументів. За їх словами, коронавірус має біологічні характеристики, що не зустрічаються в природі. Крім того, вони стверджують, що всі випадки Covid-19 трапляються через єдиний контакт з людиною, проте під час пандемій зазвичай фіксується не один випадок поширення.

Також у низці американських ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп нібито готується вимагати від Китаю трильйонної компенсації  за коронавірус. Одним із свідчень підготовки до нової антикитайської кампанії США стала доповідь ВООЗ про походження Covid-19.

Читайте також:

Теги: США Китай політика президент вірус соцмережі Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активним обіцяє бути діалог Вашингтону з Пекіном
Москва, Пекін, Тегеран і Пхеньян: чи зможе Трамп розбити антизахідний альянс?
31 сiчня, 11:00
Як гранти розколюють українське суспільство
Хто контролює гранти і чому це розколює українське суспільство
31 сiчня, 15:12
Мао Нін: Витік із лабораторії вкрай малоймовірний – це авторитетний науковий висновок, зроблений спільною експертною групою Китаю та ВООЗ
Китай відреагував на версію ЦРУ про витік Covid-19 із лабораторії
27 сiчня, 18:35
США заморозили на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу
Парламентський комітет пропонує замінити американську допомогу від USAID європейською
30 сiчня, 09:12
Більшість жертв, до яких можна дістатися без необхідності піднімати фюзеляж із води, вже знайдено
Авіакатастрофа біля Вашингтона: з річки витягнуто вже понад 40 тіл
31 сiчня, 04:55
Найбільше проблем із затримкою постачання зброї виникли, коли Конгрес гальмував схвалення $60 млрд
Адміністрація Байдена гальмувала постачання зброї Україні у 2024 році – Reuters
3 лютого, 17:17
Володимир Зеленський під час інтерв'ю
Зеленський пояснив, що втратить Україна, якщо проведе зараз вибори
9 лютого, 22:02
Військовослужбовці КНДР понесли суттєві втрати внаслідок ударів українських безпілотників
ЗСУ ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів у Курській області
16 лютого, 15:57
Олена та Володимир Зеленські розпочали візит у Туреччині
У Туреччині відкрилося нове посольство України
18 лютого, 11:10

Соціум

В Австралії через прем'єра перейменують циклон, що насувається
В Австралії через прем'єра перейменують циклон, що насувається
«Загралися з вірусом»: держсекретар США має свою теорію появи Covid
«Загралися з вірусом»: держсекретар США має свою теорію появи Covid
Жителі Данії підтримують відправлення військових в Україну, але за однієї умови
Жителі Данії підтримують відправлення військових в Україну, але за однієї умови
Ексрадник Трампа на з'їзді консерваторів використав жест, схожий на нацистське вітання
Ексрадник Трампа на з'їзді консерваторів використав жест, схожий на нацистське вітання
У Китаї виявлено новий коронавірус у кажанів
У Китаї виявлено новий коронавірус у кажанів
Площа морського льоду Землі сягла історичного мінімуму
Площа морського льоду Землі сягла історичного мінімуму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 лютого 2025
46K
Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg
8819
США перестали продавати зброю Україні? Нардеп Костенко зробив заяву (оновлено)
8293
Власник агропідприємства отримав другий вирок за ухилення від мобілізації
6758
Житлова криза загострилась: мери міст благають ЄС про допомогу

Новини

21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
19 лютого, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua