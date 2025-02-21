«Загралися з вірусом»: держсекретар США має свою теорію появи Covid

Марко Рубіо пояснив версію поширення Covid-19

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що підтримує теорію про те, що вірус Covid-19 поширився світом через витік з лабораторії в китайському місті Ухань. Як повідомляє «Главком», він висловився на цю тему в інтерв'ю журналістці Кетрін Геррідж, відеозапис розмови з'явився на її сторінці в соцмережі X. За словами Рубіо, у КНР «загралися з вірусом».

«Найімовірніше, у Китаї загралися з вірусом, хтось підхопив його в лабораторії, потім він поширився Китаєм, а потім і по всьому світу», – підкреслив Рубіо.

Нагадаємо, китайські вірусологи виявили новий коронавірус кажана, який може заражати людей тим самим шляхом, що й Covid-19. Новий вірус отримав назву Hku5-CoV.

До слова, ЦРУ вважає версію, що пандемія коронавірусу почалася через витік з лабораторії у місті Ухань, найбільш вірогідною. До цього моменту США заявляли, що не мають достатньої інформації щодо цього, уточнили журналісти.

На підтвердження цієї версії американські конгресмени навели низку аргументів. За їх словами, коронавірус має біологічні характеристики, що не зустрічаються в природі. Крім того, вони стверджують, що всі випадки Covid-19 трапляються через єдиний контакт з людиною, проте під час пандемій зазвичай фіксується не один випадок поширення.

Також у низці американських ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп нібито готується вимагати від Китаю трильйонної компенсації за коронавірус. Одним із свідчень підготовки до нової антикитайської кампанії США стала доповідь ВООЗ про походження Covid-19.