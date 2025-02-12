Білий дім обмежує журналістів у доступі до брифінгів. Причина – у новій назві Мексиканської затоки

11 лютого, кореспондента AP не допустили в Овальний кабінет, де президент США Дональд Трамп підписував нове розпорядження

У Білому домі США заборонили журналістам Associated Press брати участь у брифінгах в Овальному кабінеті (робочому кабінеті президента США) допоки редакція у своїй матеріалах не почне називати Мексиканську затоку Американською. Про це йдеться в заяві агентства AP.

У вівторок, 11 лютого, кореспондента AP не допустили в Овальний кабінет, де президент США Дональд Трамп підписував нове розпорядження. Це пояснили тим, що AP спершу має узгодити редакційні стандарти з указом президента про перейменування Мексиканської затоки на Американську.

«Тривожно, що адміністрація Трампа карає AP за незалежну журналістику. Обмеження нашого доступу до Овального кабінету через зміст матеріалів AP не лише серйозно ускладнює доступ громадськості до незалежних новин, але й прямо порушує Першу поправку (до Конституції США – «Главком»)», – написали в заяві.

Перша поправка до Конституції США гарантує свободу слова, преси, релігії, мирних зібрань і звернень до уряду. Associated Press (AP) – це незалежне американське інформаційне агентство, засноване у 1846 році.

Нагадаємо, на початку січня Трамп зажадав перейменувати Мексиканську затоку на «затоку Америки», що, за його словами, чудово звучить. «Це доречно. І Мексика повинна припинити дозволяти мільйонам людей прибувати в нашу країну», – сказав він.

Та президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у відповідь на пропозицію обраного президента США Дональда Трампа повернути під контроль Панамський канал і перейменувати його, запропонувала перейменувати США, назвавши їх «Мексиканською Америкою».

Корпорація Google після указу Трампа заявила, що хоче перейменувати Мексиканську затоку на Американську та гору Деналі на Маккінлі в сервісі Google Maps.

Врешті-решт 11 лютого застосунок Google Maps офіційно перейменував Мексиканську затоку на Американську.