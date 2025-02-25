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Мільйони українців страждають від нестачі їжі – ООН

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Мільйони українців страждають від нестачі їжі – ООН
У районах, наближених до лінії бойових дій, постачання продуктів ускладнене через зруйновану інфраструктуру
фото: Всесвітня продовольча програма ООН

Гуманітарна допомога залишається критично важливою для мільйонів людей

Близько п’яти мільйонів українців стикаються з браком продовольства, причому найгірша ситуація спостерігається у прифронтових районах. Про це інформує «Главком» із посиланням на реліз Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP).

Зазначається, що мільйони людей змушені вдаватися до крайніх заходів: вони відмовляються від власного харчування заради дітей або беруть борги, щоб купити необхідні продукти.

Попри надану продовольчу допомогу, понад половина мешканців Херсонщини потерпає від гострої нестачі їжі, а в Запорізькій та Донецькій областях двоє з кожних п’яти людей стикаються з голодом.

Директор WFP в Україні Річард Раган наголосив, що гуманітарна допомога залишається критично важливою для мільйонів людей.

Згідно з даними WFP, 72% тих, хто отримує продовольчу допомогу, змушені скорочувати витрати на їжу, купувати менш поживні продукти, пропускати прийоми їжі або позичати гроші, щоб прогодувати родину.

У районах, наближених до лінії бойових дій, постачання продуктів ускладнене через зруйновану інфраструктуру та порушення логістичних ланцюгів, а можливості для заробітку вкрай обмежені.

«Навіть там, де магазини працюють і мають необхідні товари, багато родин не можуть дозволити собі повноцінне харчування. За минулий рік ціни на базові продукти зросли на 25%, а деякі овочі подорожчали вдвічі», — повідомили у WFP.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, майже половина українців має проблеми із психічним здоров’ям через війну. А 84% смертей у країні спричиняють неінфекційні захворювання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт ВООЗ.

Станом на жовтень 2024 року 68% українців повідомляли про погіршення стану свого здоров'я у порівнянні з періодом до повномасштабної війни.

Як відомо, проблеми із психічним здоров'ям людей у ​​світі досягли масштабів пандемії. Про це пише видання Financial Times з посиланням на різні дослідження на цю тему, зокрема оцінку Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Дослідження Deloitte показує, що особливо гостро проблема з психічним здоров'ям стоїть у людей, які працюють у бізнесі.

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Теги: ООН харчування продукти Україна війна гуманітарна допомога

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