У Китаї виявлено новий коронавірус у кажанів

Новий вірус отримав назву Hku5-CoV

Китайські вірусологи виявили новий коронавірус кажана, який може заражати людей тим самим шляхом, що й Covid-19. Про це інформує «Главком» із посиланням на газету South China Morning Post.

Цей вірус – нова лінія коронавірусу Hku5, вперше виявлена ​​у японського нетопіра в Гонконгу.

Видання зазначає, що дослідження було проведено в лабораторії Гуанчжоу спільно з фахівцями з відділення Академії наук Китаю в Гуанчжоу, а також Уханьського університету та Уханьського інституту вірусології. Очолила роботи відома китайська вірусологиня Ші Чженлі.

«Ми повідомляємо про відкриття та виділення окремої лінії (лінії 2) Hku5-CoV, яка може використовувати не тільки (мембранний білок, – «Главком») Ace2 кажанів, але також Ace2 людини та різні ортологи (гени, виявлені у різних видів із загальним походженням – «Главком») Ace2 ссавців» , – цитує видання вірусологів.

Дослідники виявили, що виділений із зразків кажанів вірус може інфікувати клітини людини.

«Мербековіруси кажанів становлять високий ризик поширення на людей або через пряму передачу або через проміжних господарів», – попереджають вони.

Команда Ши Чженлі зазначає, що новий вірус, що отримав назву Hku5-CoV, «може мати ширше коло господарів та більш високий потенціал для міжвидового зараження». Але при цьому вірусологи кажуть, що поки що немає приводів для паніки, оскільки «ризик появи HKU5-CoV-2 у людських популяціях не слід перебільшувати». Однак китайські фахівці впевнені, що «потрібне ретельніше дослідження».

Нагадаємо, комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження коронавірусу. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань.