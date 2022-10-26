Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії

Навряд чи британський новопризначений прем'єр дуже сумує від ігнору країни-терористки

Ріші Сунак став наймолодшим главою уряду за останні 200 років

Кремлівський диктатор Володимир Путін не привітав нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака із призначення на посаду. Путін не відправив вітальну телеграму, офіційно сповістила пресслужба Кремля.

У країні-терористці пояснили такий демонстративний ігнор тим, що «Велика Британія зараз належить до категорії недружніх країн».

Нагадаємо, в РФ в категорії дружніх держав не так й багато країн. Раніше російський міністр оборони Сергій Шойгу зачитав назви держав, які Кремль вважає «дружніми». Список цей дуже промовистий і лаконічний. За словами Шойгу, дружніми для себе державами Росія вважає Бурунді, Гвінейську Республіку, Камерун, Малі, Судан, Уганду, Чад, Ефіопію, Південно-Африканську Республіку.

Як відомо 25 жовтня 2022 року новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак. Сунак наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років. Його попросять сформувати новий уряд.

Сунак став 57-м прем'єр-міністром Британії. Він є третім прем'єром цього року і увійде на Даунінг-стріт як наймолодший глава уряду за останні два століття.