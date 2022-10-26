Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії
Навряд чи британський новопризначений прем'єр дуже сумує від ігнору країни-терористки 
фото з відкритих джерел

Ріші Сунак став наймолодшим главою уряду за останні 200 років 

Кремлівський диктатор Володимир Путін не привітав нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака із призначення на посаду. Путін не відправив вітальну телеграму, офіційно сповістила пресслужба Кремля.

У країні-терористці пояснили такий демонстративний ігнор тим, що «Велика Британія зараз належить до категорії недружніх країн». 

Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії фото 1

Нагадаємо, в РФ в категорії дружніх держав не так й багато країн. Раніше російський міністр оборони Сергій Шойгу зачитав назви держав, які Кремль вважає «дружніми». Список цей дуже промовистий і лаконічний. За словами Шойгу, дружніми для себе державами Росія вважає Бурунді, Гвінейську Республіку, Камерун, Малі, Судан, Уганду, Чад, Ефіопію, Південно-Африканську Республіку. 

Як відомо 25 жовтня 2022 року новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак.  Сунак наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років. Його попросять сформувати новий уряд.

Сунак став 57-м прем'єр-міністром Британії. Він є третім прем'єром цього року і увійде на Даунінг-стріт як наймолодший глава уряду за останні два століття.

Читайте також:

Теги: Велика Британія путін диктатор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сунак подякував своїм попередникам
Епідемія коронавірусу та війна в Україні: Сунак виступив із першою промовою
Вчора, 15:03
Зеленський поговорив із новим прем'єром Британії та запросив його в Україну
Зеленський провів переговори з новим британським прем'єром Сунаком: що обговорили
Вчора, 23:44
Лідери підтвердили особливі відносини між своїми країнами
Байден і Сунак обговорили ситуацію в Україні: про що домовилися
Сьогодні, 07:44

Політика

Росія відпрацювала ядерний удар, Путін лякає «брудною бомбою» (відео)
Росія відпрацювала ядерний удар, Путін лякає «брудною бомбою» (відео)
«Усе набагато страшніше». Штайнмаєр поділився враженнями від візиту в Україну
«Усе набагато страшніше». Штайнмаєр поділився враженнями від візиту в Україну
Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії
Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії
Путін продемонстрував проблеми з математикою на зустрічі з президентом Гвінеї-Бісау (відео) 
Путін продемонстрував проблеми з математикою на зустрічі з президентом Гвінеї-Бісау (відео) 
Поки Росія слабшає, Китай гострить зуби на східні території РФ – Forbes 
Поки Росія слабшає, Китай гострить зуби на східні території РФ – Forbes 
Президент Ізраїлю у США представив докази застосування іранських дронів в Україні 
Президент Ізраїлю у США представив докази застосування іранських дронів в Україні 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
403K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
43K
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
37K
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України
29K
Фіаско проекту «Росія». Нам потрібно готуватись до найгіршого
28K
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»
15K
26 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Сьогодні, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
24 жовтня, 08:07

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту