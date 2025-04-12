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Штрафи за якість газу сильно ускладнюють роботу видобувників – директор Асоціації газовидобувних компаній

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Штрафи за якість газу сильно ускладнюють роботу видобувників – директор Асоціації газовидобувних компаній
Уряд паралельно шукає шляхи стимулювання закачування газу в українські сховища з боку іноземних компаній
фото: depositphotos.com

Перегляд штрафів за якість газу допоміг би зберегти газовий баланс – Петренко

Газовидобувні компанії отримують штрафи за невідповідність показників якості газу, попри те, що ці відхилення спричинені російськими атаками. Така ситуація не лише підриває економічну стабільність компаній, але й заважає видобувати більше. Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

«Росіяни вдарили по певних об'єктах, які серед іншого відповідають і за показники якості газу. І газ компаній повністю не може відповідати тим параметрам якості, які є у зобов'язаннях», – пояснив Петренко.

За його словами, нинішнє законодавство не враховує форс-мажорні обставини, в яких опинився український газовидобувний сектор. Через руйнування об'єктів у компаній залишається лише два варіанти: або подавати газ із незначним відхиленням від стандарту, або взагалі не постачати його.

«Тому по уражених об'єктах є два варіанти. Або подавати трішки інший газ, або взагалі його не постачати. Звичайно, у теперішніх умовах кожен кубометр є надзвичайно важливим», – наголосив Петренко.

Попри звернення учасників ринку, уряд і НКРЕКП поки не ініціювали змін до існуючих норм, які б дозволяли уникати подібних штрафів. Як зазначають у галузі, штрафні санкції можуть бути застосовані як до приватних, так і до державних компаній.

На тлі кризи з видобутком, уряд паралельно шукає шляхи стимулювання закачування газу в українські сховища з боку іноземних компаній. Проте торішні обстріли об’єктів ПСГ негативно вплинули на довіру трейдерів: якщо у 2023 році нерезиденти закачали понад 2 млрд кубометрів, то на кінець року – лише 80 млн кубометрів.

Нагадаємо, директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко також заявив, що в нинішніх умовах штрафи за невідповідність якості газу лише погіршують фінансове становище газовидобувних компаній та ускладнює процес відновлення після ударів російських ракет та дронів.

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Теги: НКРЕКП газ санкції штраф

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