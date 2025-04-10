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Україна та ЄС продовжили угоду про «транспортний безвіз»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна та ЄС продовжили угоду про «транспортний безвіз»
Вперше «транспортний безвіз» був погоджений у червні 2022 року
фото: depositphotos.com

Автомобільним перевізникам не знадобляться спецдозволи щонайменше до кінця 2025 року

«Транспортний безвіз» між Україною і Європейським Союзом було продовжено до кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Зазначається, що українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

«Це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність», – додав глава уряду.

За словами Шмигаля, український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, імпорт автотранспортом до України – на 37%.

Нагадаємо, у червні 2024 року Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.

До слова, в Євросоюзі планують впровадити системи EES та ETIAS. Це означатиме, що мандрівникам із країн, які мають безвізовий режим, доведеться сплачувати збір у сім євро кожні три роки для авторизації своїх поїздок.

Як повідомлялося, термін безвізового перебування громадян України в Грузії скорочено з трьох років до одного року. Відповідні зміни до постанови уряду №255 від 5 червня 2015 року «Про затвердження переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до Грузії без віз». вніс прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе.

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Теги: безвізовий режим Денис Шмигаль Європейський союз

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