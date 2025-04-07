Bloomberg підрахував, скільки європейських миротворців потребує Україна

Колумніст Bloomberg вважає, що чим менш повноцінними будуть гарантії США, тим далі від поля бою будуть розгорнуті європейські сили

Європа обговорює відправку в Україну 25 тис. військових

Європейська коаліція охочих розглядає можливість створення проміжного контингенту чисельністю 25 тис. осіб, але і він може не стримати російський напад або бути стійким без суттєвої допомоги США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, якщо європейська місія має гарантувати припинення вогню вздовж лінії розмежування протяжністю понад 16 тис. км, то вона потребуватиме набагато більше, ніж 25 тис. військовослужбовців, які зараз обговорюються.

«Я не можу повірити, що ви не маєте такої можливості в Європі, плюс Канада, плюс Норвегія та інші. Росіяни не можуть перемогти українців, тому Європа повинна перестати боятися власної тіні. Почніть з місії, а не з числа, каже Годжес. Надайте командиру ресурси й правила ведення бойових дій для досягнення успіху», – каже він.

Дуглас Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень з питань військової аерокосмічної галузі, вважає, що з невеликими силами (10 тис. осіб) є занепокоєння, що Європа «може просто запросити Росію випробувати їх». З більшими силами (від 60 до 100 тис.) Європа «матиме більший стримуючий ефект, але, ймовірно, не зможе довго його утримувати».

Колумніст Bloomberg Марк Чемпіон наголошує, що чим менш повноцінними будуть гарантії США, тим далі від поля бою, ймовірно, будуть розгорнуті сили. «Що порушує питання про те, для чого взагалі потрібна одна-дві європейські бригади, якщо вони будуть розміщені у Львові, який розташований ближче до Берліна, ніж до лінії фронту на Донбасі», – каже він.

Нагадаємо, 4 квітня, відбулись перемовини представників України, Франції та Великої Британії, присвячені обговоренню питання розміщення іноземного військового контингенту.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що миротворчі сили, у разі їхнього розміщення в Україні, зможуть дати відсіч росіянам, якщо Москва вдасться до повторного нападу.

До слова, українська влада має сформований список країн, готових відправити військові контингенти.