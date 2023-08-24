Уряд Латвії очолила колишня порноакторка із скандальною репутацією

Президент Латвії Едгар Рінкевич доручив сформувати уряд скандальновідомій міністерці

У четвер, 24 серпня, президент Латвії Едгар Рінкевич доручив єдиному офіційному кандидату в прем'єр-міністри - міністерці добробуту Евіці Силіні, яка представляє партію «Нова Єдність», сформувати Кабінет міністрів. Втім, це призначення викликало хвилю критики, адже президент Латвії висунув на пост прем'єра країни жінку, за якою тягнеться шлейф сумнівної популярності. Про це пише Delfi.

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Рінкевич на пресконференції висловив упевненість, що Силіня зможе виконати завдання – створити уряд за короткий термін. «Досвід і знання Силіні є добрим початком для створення чинного Кабінету міністрів», – сказав президент.

Втім, у інтернеті є безліч згадок про те, що Евіка Силіня ще нещодавно проходила кастинг в акторки фільмів для дорослих Вкидів настільки багато, що доводиться коментувати місцевим політикам.

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Втім, навіть без порноскандалу Евіка Силіня має неоднозначне минуле. Злі язики стверджують, що вона була коханкою одного з найгірших персонажів дев'яностих – Яніса Кальви на прізвисько Клоп. Він був судимий кілька разів, у тому числі за хуліганство та зґвалтування. У 2000 році його знайшли мертвим у Ризькій центральній в'язниці.

«Коли Силіня потрапила у крісло прем'єр-міністра, багато хто кинувся вивчати, яким чином перетнулися життєві шляхи Яніса та Евікі», – коментує латвійська газета Neatkarīgas.

Сама Сіліня на запитання Neatkarīgas, чи спілкувалася вона з Янісом Кальвою, відповіла: «Я не хочу коментувати це Neatkarīgas. Тоді, коли мені буде зрозуміло, хто фінансує вашу кампанію, тоді я з вами буду говорити».

Свою думку щодо ситуації навколо призначення висловив колишній міністр фінансів, голова та член партії «Єдність» Арвілс Ашераденс. Відповідаючи на запитання, хто висунув кандидатуру Евіки на посаду прем'єр-міністра без нього, заявив: «Це було явно колегіальне рішення. Нічого не відбувається поодинці», – прокоментував він.

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На запитання, чи розпитував він Евіку Силіню про подробиці її минулого, які згадувалися в Інтернеті та пресі, і чи обговорювалися вони при оцінці кандидатури, він сказав: «По-перше, якщо хтось каже: «Я готовий балотуватися, то це означає, що він теж бере на себе відповідальність за це (питання свого минулого – «Главком»). Очевидно, ми обговорювали ці питання». «Пані Силіня пройшла перевірку в службах безпеки. Крім того, вона також раніше працювала в різних структурах, де людей оцінюють дуже ретельно. Тут я б не сумнівався», – додав він.

Нагадаємо, Естонія, Литва та Латвія приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, опублікувавши спільний документ, підписаний прем’єр-міністрами трьох країн Балтії.