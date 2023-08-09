Медведчук пішов до суду, щоб знову стати адвокатом в Україні

Віктор Медведчук зазначає, що його позбавили адвокатської ліцензії через «політичні переслідування та репресії»

Екснардеп та державний зрадник Віктор Медведчук подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області (КДКА) про позбавлення його права на зайняття адвокатською діяльністю. Про це повідомляє рух «Чесно».

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Юрист Роман Титикало, який разом із Іллею Костіним подав скаргу на Медведчука до КДКА, зазначив, що Київський окружний адміністративний суд місяцями не відкриває провадження у звичайних справах, а в цій справі все відбулося дуже оперативно.

Київський окружний адміністративний суд швидко відкрив справу Медведчука скріншот

«Позов не має перспектив, оскільки немає підстав для його задоволення. Є два варіанти розвитку подій. Враховуючи, що Медведчук має зв’язки у судовій, правоохоронній та адвокатській спільнотах – я не виключаю спроби добитися позитивного рішення суду. Але це малоймовірно. З іншого боку, я підозрюю, що це може робитися для піару не на українську аудиторію, а на московитів. Свою скаргу в КДК він обґрунтовував тим, що це пов’язано з політичним переслідуванням та начебто репресіями через його погляди», – розповів адвокат Роман Титикало

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У справі Віктора Медведчука його інтереси представляє адвокат Олексій Калінніков, який водночас є викладачем у Вищій школі адвокатури НААУ, яку, в свою чергу, багато років поспіль очолює соратниця Медведчука Лідія Ізовітова. Зазначимо, що раніше саме адвокат Олексій Калінніков представляв інтереси іншого зрадника-втікача Віктора Пшонки, який намагався повернути речі, які з його будинку в Гореничах під Києвом потрапили до Національного художнього музею.

Раніше повідомлялося, що 24 травня дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю. До слова, колишнього нардепа і державного зрадника Віктора Медведчука виключили з Національної академії правових наук.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Другая Украина» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію.