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Медведчук пішов до суду, щоб знову стати адвокатом в Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Медведчук пішов до суду, щоб знову стати адвокатом в Україні
Юристи запевняють, що малоймовірно, що Медведчук поверне назад адвокатську ліцензію в Україні
фото з відкритих джерел

Віктор Медведчук зазначає, що його позбавили адвокатської ліцензії через «політичні переслідування та репресії»

Екснардеп та державний зрадник Віктор Медведчук подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області (КДКА) про позбавлення його права на зайняття адвокатською діяльністю. Про це повідомляє рух «Чесно».

Юрист Роман Титикало, який разом із Іллею Костіним подав скаргу на Медведчука до КДКА, зазначив, що Київський окружний адміністративний суд місяцями не відкриває провадження у звичайних справах, а в цій справі все відбулося дуже оперативно.

Київський окружний адміністративний суд швидко відкрив справу Медведчука
Київський окружний адміністративний суд швидко відкрив справу Медведчука
скріншот

«Позов не має перспектив, оскільки немає підстав для його задоволення. Є два варіанти розвитку подій. Враховуючи, що Медведчук має зв’язки у судовій, правоохоронній та адвокатській спільнотах – я не виключаю спроби добитися позитивного рішення суду. Але це малоймовірно. З іншого боку, я підозрюю, що це може робитися для піару не на українську аудиторію, а на московитів. Свою скаргу в КДК він обґрунтовував тим, що це пов’язано з політичним переслідуванням та начебто репресіями через його погляди», – розповів адвокат Роман Титикало

У справі Віктора Медведчука його інтереси представляє адвокат Олексій Калінніков, який водночас є викладачем у Вищій школі адвокатури НААУ, яку, в свою чергу, багато років поспіль очолює соратниця Медведчука Лідія Ізовітова. Зазначимо, що раніше саме адвокат Олексій Калінніков представляв інтереси іншого зрадника-втікача Віктора Пшонки, який намагався повернути речі, які з його будинку в Гореничах під Києвом потрапили до Національного художнього музею. 

Раніше повідомлялося, що 24 травня дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю. До слова, колишнього нардепа і державного зрадника Віктора Медведчука виключили з Національної академії правових наук. 

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Другая Украина» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію. 

Теги: Віктор Медведчук суд адвокат

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