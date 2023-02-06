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Замість НАТО дайте свято! В чому причина найбільшого за 10 років протесту в Данії

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Замість НАТО дайте свято! В чому причина найбільшого за 10 років протесту в Данії
фото: Reuters

Мешканці Копенгагена виступають проти збільшення витрат на оборону, якщо для цього доведеться скасувати вихідний на День Великої молитви (четверта п'ятницю після Великодня)

Тисячі людей зібралися в Копенгагені в неділю, 5 лютого, аби висловити протест проти запропонованого урядом законопроекту про скасування державних вихідних задля фінансування збільшення витрат на оборону. Про це пише Reuters.

Демонстрацію організували найбільші профспілки країни, які виступають проти скасування Великого дня молитви, християнського свята, яке припадає на четверту п'ятницю після Великодня і бере свій початок з 1686 року.

За оцінками профспілок, які організували протест, у ньому взяли участь щонайменше 50 000 людей, що робить недільну акцію найбільшою демонстрацією в Данії за останні десять років.

Скасування вихідного було запропоновано в грудні, щоб стимулювати зростання податкових надходжень, які, в свою чергу, дали б змогу збільшити витрати на оборону. Адже уряд має на меті за кілька років досягти цільових витрат на оборону в розмірі 2% ВВП, як це передбачено зобов’язаннями країни перед НАТО.

Влада порахувала, що більшу частину додаткових $654 млн, необхідних для реалізації цього плану, можна було б покрити за рахунок вищих податкових надходжень, які очікуються від скасування свята.

Проте профспілки поставили під сумнів ефект такі розрахунки. Деякі економісти кажуть, що це навряд чи матиме довгострокові наслідки, оскільки працівники знайдуть інші способи скорегувати свій робочий час.

Reuters пише, що за даними дослідників, данці працюють менше, ніж мешканці більшості країн Європи.

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