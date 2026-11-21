Російські акції продовжили дешевшати після переговорів Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Китаї. За підсумками торгів 20 листопада індекс Мосбіржі знизився на 2,7%, а тижневі втрати сягнули 6,3%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Московської біржі та The Moscow Times.

Торги в п'ятницю, 20 листопада, завершилися для російського фондового ринку черговим зниженням. Індекс Мосбіржі закрив основну сесію на позначці 2353,25 пункту, втративши за день 2,7%. Під час торгів показник опускався до 2340,6 пункту. Індекс РТС завершив сесію на рівні 901,95 пункту – на 3% нижче за попереднє закриття.

За тиждень, із 16 до 20 листопада, обидва індекси втратили по 6,3%. За оцінкою The Moscow Times, це найсильніше тижневе зниження російського фондового ринку із середини серпня. Видання також повідомило, що за три дні від початку поїздки Путіна до китайського Шеньчженя капіталізація ринку скоротилася на 335 млрд рублів. У середині дня 20 листопада індекс опускався до 2355,9 пункту, однак до завершення торгів знизився ще більше.

Тристороння зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна відбулася 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Перед переговорами російський ринок очікував на політичні сигнали, які могли б посилити сподівання на послаблення санкцій і поліпшення відносин із Заходом. Однак конкретних домовленостей щодо завершення війни в Україні не оголосили.

За інформацією The Moscow Times, аналітики «Т-Інвестицій» пов'язали тиск на котирування з відсутністю позитивних новин після зустрічі лідерів. Інвестиційний стратег «Фінама» Ярослав Кабаков зазначив, що учасники торгів розраховували на політичний прорив і зниження геополітичної премії в цінах російських активів. Змістовних домовленостей щодо України не було, а перспективи швидкого скасування санкцій залишаються невизначеними.

Серед інших чинників, які впливали на торги, Interfax називає погіршення ситуації на зовнішніх фондових і сировинних ринках. У п'ятницю дешевшали метали, а ціна нафти Brent опускалася приблизно до $91 за барель. На настрої інвесторів також тиснули побоювання щодо подальшої ескалації війни проти України та сумніви в перспективах переговорного процесу.

За підсумками торгової сесії більшість акцій із переліку індексу Мосбіржі завершили день у мінусі. За даними Interfax, найбільше серед індексних паперів подешевшали:

акції VK – на 7,7%;

«Русала» – на 6,6%;

АФК «Система» – на 6,6%;

EN+ Group – на 5,9%;

«Алроси» – на 5,5%;

ВТБ – на 5,1%;

НЛМК – на 5%.

Загальну картину торгів підтверджують і дані Reuters, оприлюднені Investing.com: на Московській біржі кількість акцій, що знизилися в ціні, становила 238, тоді як подорожчали папери лише 16 компаній.

Інвестиційний стратег Ярослав Кабаков попередив, що за збереження негативного інформаційного тла індекс Мосбіржі може опуститися до 2300 пунктів.

Нагадаємо, у травні «Главком» уже писав про реакцію російського фондового ринку на візит Путіна до Китаю. Тоді після невдалих переговорів щодо газопроводу «Сила Сибіру-2» акції «Газпрому» впали на 3,5%, а капіталізація компанії за день скоротилася приблизно на 100 млрд рублів. Загальні втрати російського ринку з початку того візиту перевищили 120 млрд рублів.