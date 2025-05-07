Вступ до ЄС. Українці за кордоном звернулися до Європарламенту

Автори петиції зазначають, що інтеграція України в ЄС є необхідною умовою для формування ефективної оборонної стратегії

Координаційна платформа українців за кордоном Strichka звернулася з петицією до Європейського парламенту. Вона закликає негайно прийняти Україну до ЄС, аби зміцнити європейську безпеку та стримувати російські загрози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт організації.

«Російська агресія становить серйозну загрозу не лише Україні, а й усій Європі. Інтеграція України в ЄС є необхідною умовою для формування ефективної оборонної стратегії та посилення спільної європейської безпеки», – йдеться в петиції.

Документ закликає Європарламент рекомендувати:

Запровадити прискорену процедуру вступу України до ЄС.

Передбачити цільове фінансування в бюджеті ЄС на інтеграцію України, її економічне відновлення, військово-технічну співпрацю та реформи.

Сформувати чітку дорожню карту розширення ЄС до 2030 року з чіткими індикаторами та кроками.

Strichka – це координаційна платформа та цифрова спільнота, місія якої – об’єднати активних небайдужих українців, що діють за кордоном і готові відстоювати інтереси України. Проєкт стартував у травні 2024 року. Сьогодні Strichka об’єднує майже 10 тис. активних українців з понад 70 країн і за цей час виступила ініціатором або партнером низки глобальних акцій українців.

Як повідомлялося, Європейський Союз може відокремити процес вступу Молдови від України. Причиною цьому стала Угорщина, яка чинить спротив переговорам із Києвом. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вона «не може виключити можливість відокремлення» двох країн у процесі їх вступу до ЄС вже в червні, коли планується ухвалення рішень про розширення блоку.

Раніше єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна за умови виконання всіх необхідних реформ зможе впродовж п'яти наступних років стати членом Європейського Союзу.

Як відомо, угорці отримували пакет опитування щодо членства України в Євросоюзі. До бюлетенів уряд Угорщини додавав інформаційний лист, у якому розповсюджує фейки про Україну. Згодом лідер опозиційної угорської партії «Тиса» Петер Мадяр оголосив результати альтернативного опитування угорців щодо вступу України в Євросоюз. До опитування «Голос нації» долучилися понад 1,1 млн людей. На питання «Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?» ствердну відповідь дали 58,18% респондентів.

Нагадаємо, Україна та Угорщина з 12 травня почнуть регулярні консультації, аби зняти всі застереження Будапешта для початку переговорів про вступ України до ЄС.

До слова, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що метою України є не пізніше кінця 2025 року бути готовою до вступу в Європейський Союз. Прем’єр сказав, що у сфері євроінтеграції Україна має «амбітну мету».