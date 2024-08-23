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Кеннеді-молодший може зняти свою кандидатуру на користь Трампа – UPI

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Кеннеді-молодший може зняти свою кандидатуру на користь Трампа – UPI
Кеннеді-молодший може вийти з президентських перегонів
фото з відкритих джерел

Незалежний кандидат на пост президента США Роберт Кеннеді-молодший розглядає можливість зняти свою кандидатуру з виборів і підтримати республіканця Дональда Трампа

Незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший розглядає можливість відмови від своєї участі у виборах та підтримки республіканця Дональда Трампа. Про це повідомляє UPI.

Помічниця кандидата Ніколь Шанхан зазначила, що розглядаються декілька варіантів подальших дій, включаючи створення нової політичної партії. Однак у такому випадку команда Кеннеді-молодшого допускає ймовірність перемоги Камали Гарріс через розпорошення голосів.

«Або ми підемо просто зараз і об'єднаємо зусилля з Дональдом Трампом і пояснимо нашим виборцям, чому ми приймаємо це рішення. Це нелегке рішення» , – зазначила Шанхан.

Відзначається, що незалежна президентська кампанія Кеннеді-молодшого стикається з серйозними фінансовими труднощами. Наразі він є третім кандидатом на пост президента США та має найвищий рейтинг серед незалежних кандидатів з 1992 року.

Як пише видання, коментарі Шанахан з'явилися за кілька днів до того, як віце-президентка Камала Гарріс мала прийняти висунення від Демократичної партії на посаду президента.

Нагадаємо, Трамп готовий запропонувати посаду Роберту Кеннеді – CNN.

Теги: Дональд Трамп рейтинг партії

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