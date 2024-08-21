Позбавлення зрадників держнагород: нардепи, які не голосували за законопроєкт (список)

Найбільший відсоток нардепів, які не голосували у депутатських групах «За майбутнє», «Відновлення України» та фракції «Батьківщина»

31 народний депутат (8% від загальної кількості) не підтримав законопроєкт президента Володимира Зеленського про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України (№11410) – за основу. Про це повідомляє рух «Чесно».

Водночас зазначається, що ці нардепи голосували «за» розгляд інших питань порядку денного на засіданні Верховної Ради 20 серпня або ж «не голосували» (картка в слоті, але жодні дії не відбуваються).

Найбільший відсоток нардепів, які «зникли» під час цього голосування у депутатських групах «За майбутнє» (24%), «Відновлення України» (22%) та фракції «Батьківщина» (17%).

Загалом президентський законопроєкт №11410 у першому читанні проголосував 341 нардеп, найбільший відсоток голосів «за» дала фракція «Слуга народу» (91%), а також групи «Довіра» (89%) та ПЗЖМ (86%).

Примітно, що за позбавлення держнагород проголосували «за» більшість з присутніх нардепів групи ПЗЖМ, а також один із лідерів забороненої партії ОПЗЖ Юрій Бойко.

До слова, Бойко досі має звання Героя України. Це звання йому присвоїв Леонід Кучма у 2004 році. Тоді Бойко очолював НАК «Нафтогаз» і домовився про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном. Влітку 2004 року Кучма відзначив Бойка орденом «Держава» та присвоїв звання Героя України. В указі це сформульовано так: «за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».

Водночас частина депутатів були відсутніми під час голосування за цей законопроєкт, проте були присутні у залі та голосували за інші питання. Ймовірно, це означає, що саме під час цього голосування нардепи витягли персональні картки для голосування, аби не ухвалювати рішення.

Інші ж депутати просто не натиснули жодну кнопку, тому відображаються у системі як такі, що «не голосували». Рух «Чесно» зауважує, що в обов'язки депутата входить голосувати «за», «проти» або «утримуватися». Такої участі у голосуванні, як «не голосував» регламентом ВРУ не передбачено. У цих випадках система голосування «Рада» відображає на табло результат «не голосував».

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні ухвалила за основу законопроєкт №11410 щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії, чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Раніше президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, який передбачає позбавлення державних нагород зрадників. За його словами, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород «за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України».