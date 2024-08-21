Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп готовий запропонувати посаду Роберту Кеннеді – CNN

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Трамп готовий запропонувати посаду Роберту Кеннеді – CNN
Колишній глава Білого дому вкотре повторив, що має вищий рейтинг, ніж його опонентка – висуванка демократів Камала Гарріс
фото з відкритих джерел

Колишній президент США хоче переманити  незалежного висуванця Кеннеді обіцянкою посади

Дональд Трамп, у разі перемоги на виборах, готовий надати посаду у своїй адміністрації незалежному кандидату Роберту Кеннеді, якщо той зніме свою кандидатуру з перегонів. Про це Трамп заявив в інтерв'ю CNN.

«Він блискучий хлопець. Він дуже розумний і я знаю його дуже давно. Поважаю його», – зазначив колишній президент США.

Трамп додав, що відкритий до обговорення цієї можливості, якщо Кеннеді розглядає варіант виходу з виборчих перегонів. Експрезидент також наголосив, що має вищий рейтинг, ніж його головна суперниця від демократів Камала Гарріс, хоча визнав, що різниця в опитуваннях не є значною.

«Я лідирую в опитуваннях, але не так сильно. Та незалежно від цього моя стратегія не змінюється. Ми не хочемо злочинності. Ми хочемо мати сильну армію. Ми повинні зупинити ввезення наркотиків. Ми повинні зупинити людей, які вливаються в нашу країну через відкритий кордон», – підкреслив Трамп.

Можливість партнерства між Трампом і Кеннеді обговорюється вже кілька тижнів, оскільки обидва кандидати звертаються до схожих груп виборців.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що його зовнішній вигляд кращий, ніж у його суперниці-демократки Камали Гарріс. 

Читайте також: Камала Гарріс фаворит виборів, але за однієї умови – The Washington Post
Теги: президент рейтинг Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Висока стабільність інтернету в Україні зумовлена використанням оптоволокна
Україна стала лідером у світі за показником стабільності фіксованого інтернету
25 липня, 20:36
Байден виступив зі зверненням
Байден звернуся до американців та вибухи в Росії: головне за ніч
25 липня, 07:00
Замах на Трампа розслідували ФБР і Секретна служба
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
27 липня, 06:40
Тисячі венесуельців вийшли на вулиці Каракаса інших міст Венесуели, щоб висловити протест проти того, що вони називають шахрайською перемогою Мадуро
Протести у Венесуелі: Україна звернулася до влади країни
30 липня, 14:27
Учасники акції у центрі Белграда скандували: Видобутку не буде і Зрада, зрада
У Сербії десятки тисяч протестують проти видобутку літію
11 серпня, 02:18
Два винищувачі з ескадрильї трансформації Rafale на авіабазі Сен-Дізьє у Верхній Марні зіткнулися один з одним
Зіткнення літаків у Франції: Макрон розповів деталі
15 серпня, 09:37
Глава держави обговорив з ветеранами питання щодо протезування, реабілітації та роботи
Зеленський приїхав у Дніпропетровщину, де зустрівся з ветеранами (відео)
19 серпня, 20:46
Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо України
Зеленський анонсував посилення української ППО
Вчора, 17:06
Зеленський заявив про необхідність пришвидшення постачання зброї та снарядів від партнерів
«У війни немає відпусток»: Зеленський звернувся до союзників
18 серпня, 23:15

Політика

Трамп готовий запропонувати посаду Роберту Кеннеді – CNN
Трамп готовий запропонувати посаду Роберту Кеннеді – CNN
Байден затвердив таємний документ про ядерну стратегію –The New York Times
Байден затвердив таємний документ про ядерну стратегію –The New York Times
Естонська православна церква зреклася Московського патріархату
Естонська православна церква зреклася Московського патріархату
У Пентагоні підтвердили непохитну підтримку України
У Пентагоні підтвердили непохитну підтримку України
Камала Гарріс стане дуже хорошим президентом США – Шольц
Камала Гарріс стане дуже хорошим президентом США – Шольц
Правляча партія Грузії хоче переписати конституцію «для відновлення територіальної цілісності»
Правляча партія Грузії хоче переписати конституцію «для відновлення територіальної цілісності»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
107K
Ломаченко вдався до погроз через можливу заборону Московської церкви
37K
Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
19K
Українці закликають бойкотувати заправки Socar через їхні домовленості із «Газпромом»
19K
Атака на Тернопільщину: влада повідомила, куди цілив ворог (відео)
17K
У якому місті Польщі найкращі заробітки: інфографіка

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua