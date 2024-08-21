Трамп готовий запропонувати посаду Роберту Кеннеді – CNN

Колишній глава Білого дому вкотре повторив, що має вищий рейтинг, ніж його опонентка – висуванка демократів Камала Гарріс

Колишній президент США хоче переманити незалежного висуванця Кеннеді обіцянкою посади

Дональд Трамп, у разі перемоги на виборах, готовий надати посаду у своїй адміністрації незалежному кандидату Роберту Кеннеді, якщо той зніме свою кандидатуру з перегонів. Про це Трамп заявив в інтерв'ю CNN.

«Він блискучий хлопець. Він дуже розумний і я знаю його дуже давно. Поважаю його», – зазначив колишній президент США.

Трамп додав, що відкритий до обговорення цієї можливості, якщо Кеннеді розглядає варіант виходу з виборчих перегонів. Експрезидент також наголосив, що має вищий рейтинг, ніж його головна суперниця від демократів Камала Гарріс, хоча визнав, що різниця в опитуваннях не є значною.

«Я лідирую в опитуваннях, але не так сильно. Та незалежно від цього моя стратегія не змінюється. Ми не хочемо злочинності. Ми хочемо мати сильну армію. Ми повинні зупинити ввезення наркотиків. Ми повинні зупинити людей, які вливаються в нашу країну через відкритий кордон», – підкреслив Трамп.

Можливість партнерства між Трампом і Кеннеді обговорюється вже кілька тижнів, оскільки обидва кандидати звертаються до схожих груп виборців.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що його зовнішній вигляд кращий, ніж у його суперниці-демократки Камали Гарріс.