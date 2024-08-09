Німецького депутата оштрафували за вирощення цибулі в Білорусії

Йорг Дорнау мав бізнес у Білорусії

Депутат від партії «Альтернатива для Німеччини» Йорг Дорнау, який також є спікером з аграрної політики у фракції АдН у Саксонії, був оштрафований за приховування свого бізнесу з вирощування цибулі в Білорусі. Про це повідомляє Welt.

Як повідомляє Welt, Дорнау є власником ферми в Білорусі, яка вирощує цибулю на сотнях гектарів землі поблизу кордонів Польщі та Литви. З жовтня 2020 року він є співвласником і директором білоруської сільськогосподарської компанії «Цибулька-Бел».

Журналісти також з'ясували, що німецький депутат неодноразово проводив таємні зустрічі з прихильниками білоруського диктатора Олександра Лукашенка, не розголошуючи публічно інформацію про свій бізнес у Білорусі.

"Ніхто не може просто так вирушити в диктаторську Білорусь і почати там фермерську діяльність, особливо якщо це представник Німеччини", - заявив глава фракції Лівої партії в Саксонії Ріко Гебхардт.

Президія парламенту Саксонії встановила, що нардеп порушив зобов'язання щодо розкриття інформації, як того вимагає закон, і оштрафувала його на суму 20 862 євро, що становить потрійний розмір його місячного окладу.

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