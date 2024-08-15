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Гарріс погодилася на два раунди дебатів із Трампом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Гарріс погодилася на два раунди дебатів із Трампом
Гарріс погодилася провести дебати з Трампом 10 вересня на ABC News
фото: AP

Гарріс відкинула можливість проведення трьох раундів дебатів із Трампом

Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс візьме участь у двох дебатах із республіканським опонентом Дональдом Трампом. Про це заявили у виборчій кампанії демократів, пише The Hill.

Представники кампанії Гарріс спробували покласти край пропозиції Трампа щодо додаткових дебатів, заявивши, що «дебати про дебати закінчені».

«Якщо припустити, що Дональд Трамп справді прийде 10 вересня на дебати з віцепрезиденткою Гарріс, то губернатор Волз зустрінеться з Джей Ді Венсом 1 жовтня, і американський народ матиме ще одну можливість побачити віцепрезидента і Дональда Трампа на сцені дебатів у жовтні», – пояснив Тайлер.

Таким чином, у Гарріс відкинули можливість проведення трьох раундів дебатів із Трампом, як того вимагав республіканець.

Віцепрезидентка Гарріс погодилася провести дебати з колишнім президентом Трампом 10 вересня на ABC News. Трамп сказав, що погодився і з двома іншими запропонованими дебатами: 4 вересня на Fox News і 25 вересня на NBC News.

Однак заява кампанії Гарріс свідчить про те, що вона не братиме участі в дебатах на Fox та NBC. Натомість вона готова взяти участь у жовтневих дебатах із Трампом, якщо він буде присутній на дебатах 10 вересня.

Нагадаємо, кандидат у віцепрезиденти США від Демократичної партії Тім Волз заявив, що погодився провести дебати зі своїм суперником-республіканцем Джей Ді Венсом 1 жовтня.

Як повідомлялося, 10 вересня на телеканалі ABC News відбудеться важлива політична подія – дебати між колишнім президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Камалою Гарріс. Це стане значним моментом у контексті підготовки до наступних президентських виборів.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці.

Читайте також: Як перемогти Трампа: Financial Times розкрила метод Гарріс
Теги: Камала Гарріс дебати вибори у США Дональд Трамп США

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