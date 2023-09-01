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Кремль шукає нові країни ізгої для закупівлі додаткових боєприпасів — Пентагон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль шукає нові країни ізгої для закупівлі додаткових боєприпасів — Пентагон
Росія шукає режими ізгої, включно з Іраном, намагаючись отримати додаткові боєприпаси чи зброю
фото з відкритих джерел

Росія продовжує перемовини з КНДР щодо отримання нової зброї

Російська Федерація шукає режими ізгої для закупівлі додаткових боєприпасів або зброї. Серед потенційних партнерів Кремля називається Іран та Північна Корея. Про це заявив речник Міноборони Сполучених Штатів Пет Райдер під час пресконференції, пише «Суспільне».

Райдер відповів на запитання: «Чи закінчилася угода між ПВК «Вагнер» та КНДР щодо закупівлі озброєння».

За словами Райдера, що між групою Вагнера та КНДР станом на зараз не ведеться багато перемовин, але це не означає, що Росія загалом не взаємодіє з владою Північної Кореї.

«Ширша проблема полягає в тому, що Росія шукає режими ізгої, включно з Іраном, намагаючись отримати додаткові боєприпаси чи зброю. І знову ми закликаємо Північну Корею не вести переговори з Росією та не надавати боєприпаси, які можуть вбити невинних цивільних в Україні», – зазначив він.

Райдер також додав, що Росія продовжує перемовини з КНДР щодо отримання нової зброї, але інформації про те, чи використовувала Росія раніше отриману зброю від КНДР на полі бою, наразі немає.

«Росія продовжує переговори щодо отримання додаткової зброї від КНДР, але крім цього, на цей час більше інформації немає», – підсумував представник Пентагону.

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій щодо громадян Росії, причетних до програми Північної Кореї щодо створення зброї масового знищення, а також балістичних ракет. 

Теги: росія Міноборони Північна Корея боєприпаси озброєння переговори райдер Пентагон Іран

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