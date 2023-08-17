ЄС передасть Україні та Молдові €135 млн, передбачених для Росії та Білорусі

Рішення скасувати співпрацю з Росією та Білоруссю в межах програм Interreg є «результатом жорстокої війни Росії проти України»

Кошти будуть спрямовані на підтримку програми «Шляхи солідарності» та розвиток транскордонного транспортного сполучення

Єврокомісія вирішила спрямувати на програми посилення співпраці з Україною та Молдовою €135 млн, які передбачалися на програми з Росією та Білоруссю. Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

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«Європейська комісія вирішила передати €135 млн за Інструментом сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва, раніше запланованих на програми Interreg NEXT з Росією та Білоруссю на 2021-2027 роки, на програми Interreg з Україною та Молдовою», – йдеться у повідомленні.

Комісар з питань згуртованості та реформ Еліза Феррейра наголосила, що рішення скасувати раніше передбачену співпрацю з Росією та Білоруссю в межах програм Interreg є «результатом жорстокої війни Росії проти України».

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Зазначається, що кошти будуть спрямовані на підтримку програми «Шляхи солідарності» та розвиток транскордонного транспортного сполучення, забезпечення послуг охорони здоров'я, освітні та дослідницькі проєкти, схеми соціальної інтеграції, а також посилення інституційної спроможності органів державної влади.

Нагадаємо, Болгарія є найбіднішою країною Європейського союзу і регулярно звертається за підтримкою до європейських платників податків. Однак через непрозорість системи значна частина отриманих коштів розкрадається недобросовісними чиновниками. За цим фактом прокуратура ЄС ініціювала розслідування.

До слова, Сполучені Штати Америки ведуть переговори з кількома країнами стосовно можливих маршрутів для експорту зерна з України після виходу Російської Федерації з зернової угоди.