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У російському Брянську «бавовна» в районі телевежі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У російському Брянську «бавовна» в районі телевежі
У РФ стверджують, що в результаті атаки телевишка у Брянську ціла
фото із соцмережі

Брянську область двічі від початку доби атакували безпілотники

У середу, 30 серпня, вранці у російському Брянську знову прогриміли вибухи. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За його словами, силами ППО міністерства оборони РФ «припинено атаку українських терористів».

«Над Совєтським районом Брянська збито безпілотний літальний апарат. Постраждалих немає. Внаслідок падіння безпілотника частково пошкоджено дах та скління адміністративної будівлі. Є загорання. Оперативні та екстрені служби працюють на місці», - повідомив Богомаз.

За даними російських телеграм-каналів, у Брянську прогриміли вибухи у районі телевежі. Повідомляється, що сама вежа нібито ціла.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня відбулася масована атака безпілотників на регіони Росії. Так, вибухи прогриміли на аеродромі у Пскові, в Орловській, Брянській, Рязанській, Московській області.

Зокрема, повідомлялося, що російські сили ППО нібито збили три українські безпілотники над Брянською областю.

Відомо, що після вибуху спалахнула пожежа на найбільшому російському заводі із виробництва мікроелектроніки «Кремній ЕЛ».

Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому «Хрести» пролунали вибухи, в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.

Пролунало щонайменше 5 вибухів. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників, атака почалася о 23:40 за місцевим часом. 

Російські ЗМІ повідомляють, що атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.

Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.

Теги: росія війна безпілотник

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