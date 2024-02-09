Звільнення Залужного. Зеленський провів закриту зустріч з журналістами

Президент обговорив звільнення головнокомандувача ЗСУ із журналістами у закритому форматі

Президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, на якій обговорювалося і звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це розповів журналіст Михайло Ткач після зустрічі у ток-шоу «Української правди».

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Ткач наголосив, що не може публічно обговорювати зустріч з тієї причини, що вона була закритого формату, але додав, що йшлося на ній про звільнення Залужного.

«Ключова тема, авжеж, була – зміна головнокомандувача. Президент пояснював свою логіку цієї надважливої події. І пройшлися по питаннях нагальних, я запитав про ситуацію зі стеженням за редакцією колег з Bihus.Info, мені було важливо поставити кілька ключових питань, щоб отримати відповіді. І зрозуміти, або спробувати зрозуміти, що загалом відбувається», – розповів він.

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Журналіст зазначив, що на закритій зустрічі із президентом також обговорювалася міжнародна політика та внутрішні питання.

Формат зустрічі викликав обурення у діючих та колишніх українських політиків. Зокрема, народна депутатка Ірина Геращенко наголосила, що він не доречний у випадку, коли мова йде «про суспільно значиму інформацію» і коли суспільству про мотиви своїх дій «влада не сказала ані слова».

«Відсутність внятної комунікації з народом ще більше підриває довіру і руйнує єдність. Журналісти, які були присутні на зустрічі і не закликали Зеленського провести відкритий брифінг для всіх, а не обраних, а не ЗМІ, аби пояснити суспільству і світу свої кадрові рішення, мають усвідомити, що під удар ставиться їх незалежність. У виборі між Банковою і корпоративною єдністю обрали елітарність», – йдеться у її повідомленні.

Геращенко зазначила, що «Банкова дуже цинічно обнуляє незалежну журналістику» – на її думку, це має вигляд, як допуск до ексклюзивної інформації в обмін на лояльність і мораторій на критику Офісу президента.

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Екснардепка та колишня заступниця міністра культури Ірина Подоляк також обурилася закритому формату зустрічі президента із представниками ЗМІ.

«Ок. Що потім? Які наслідки? Журналісти, знаючи якісь внутряки, починають коригувати інформацію про факти, а ми, простий народ, хаваємо?», – припустила вона.

Подоляк також поцікавилася, чому журналісти отримують відповіді на важливі питання, але при цьому не мають права це переповідати суспільству.

Нагадаємо, президент України провів зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

Згодом головнокомандувач Валерій Залужний також опублікував допис в якому повідомив, що провів з президентом Володимиром Зеленським «важливу та серйозну розмову».