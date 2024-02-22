Путін прокоментував слова Байдена, який назвав президента РФ «сучим сином»

Президент РФ вважає слова Байдена «адекватною реакцією»

Володимир Путін прокоментував слова американського лідера Джо Байдена, який назвав російського диктатора «схибленим сучим сином». Він вважає, що це «адекватна реакція».

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Путін припустив, що слова про «сучого сина» були відповіддю на його нещодавнє інтерв’ю, де російський президент назвав Байдена кращим майбутнім президентом США для Росії, ніж Дональда Трампа.

«І судячи з того, що він зараз говорив, я абсолютно правий. Тому що це є адекватною реакцією на те, що було сказано з мого боку. Чому? Тому що він не може сказати: «Володя, молодець, дякую, ти мені дуже допоміг». Ми розуміємо, що там відбувається із внутрішньополітичної точки зору, і ця реакція абсолютно адекватна», – сказав російський диктатор кремлівському кореспондентові.

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Путін також запевнив, що своєї думки не змінив і досі вважає Байдена кращим варіантом для РФ.

До того ж, речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяву Байдена ганьбою для США, пишуть росЗМІ.

«Як прессекретар російського президента я можу сказати, що подібні хамські заяви з вуст глави держави США навряд чи здатні якимось чином образити главу іншої держави, тим паче президента Путіна. Але це є величезною ганьбою для Сполучених Штатів Америки», – вважає Пєсков.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна «схибленим сучим сином» під час заходу зі збору коштів у середу в Сан-Франциско.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що на посаді президента США для Москви кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп.