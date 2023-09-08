Кто кому хамить? Ізраїльський експерт закликав Київ змінити тон у спілкуванні з Єрусалимом

Експерт вважає, що жодного загострення відносин між Ізраїлем та Україною немає

«У всій цій темі є особистий фактор президента України, який, як людина з єврейською душею, сподівався і, можливо, ще сподівається, на більше від Ізраїлю»

Українська дипломатія обрала дуже різку манеру розмови з Ізраїлем, яка сприймається урядом як хамська. Тому Україні потрібно трішки прийти до тями і пом'якшити тон. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив історик та журналіст, експерт з ізраїльсько-українських відносин Шимон Бріман.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Брімана, жодного загострення відносин між Ізраїлем та Україною немає, тому Україні можна і потрібно розмовляти з Ізраїлем в іншій формі.

«Якщо зустріч Зеленського та Нетаньягу відбудеться на полях Генасамблеї ООН цього місяця, є вірогідність, що той же Зеленський дасть команду своєму МЗС якось знизити градус наїздів на Ізраїль. Тому що все залежить від рішення перших осіб у країні», – сказав експерт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бріман наголошує, понад 70% ізраїльтян підтримують Україну у цій війні та виступають за допомогу Україні, у бік Росії висловлюють підтримку лише близько 10%.

«У всій цій темі є особистий фактор президента України, який, як людина з єврейською душею, сподівався і, можливо, ще сподівається, на більше від Ізраїлю. Але Ізраїль виходить виключно з міркувань власної безпеки, тому що ми знаходимося в кільці ворогів. Всі наші кордони – це фактично фронти, і війна проти нас може початися в будь-який момент, до чого треба бути готовими. З огляду на це, Ізраїль не хоче додатково погіршувати ситуацію якоюсь відкритою сваркою з Російською Федерацією», – роз’яснив журналіст.

За словами Брімана, через зовнішню небезпеку обидва уряди Ізраїлю обрали політику надання допомоги Україні у гуманітарній та медичній сфері. Сюди також можна додати політичну підтримку, адже Ізраїль не визнав жодних анексій території України і постійно голосує за українські резолюції.

«Тобто українська сторона має до Ізраїлю завищені очікування, а реальність виявляється не такою, як хотілося б. І ось через це й виникає дискомфорт у київського керівництва», – додав журналіст.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

Також посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною. За його словами, країнам буде складно повернутися до угоди про безвіз, якщо її скасують.

Зокрема, цього тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, де домовитися про майбутнє паломництво хасидів на Рош га-Шана до Умані.

До слова, у першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.