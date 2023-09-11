Може поставити під загрозу існування Ізраїля. Іран очікує від Путіна нову зброю

Іранці хочуть надати росіянам далекобійну зброю

Голова зовнішньої розвідувальної служби Ізраїлю Моссад Давид Барнеа заявив, що Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності. Ця зброя буде додатковою до тих БПЛА, що вже постачаються. Про це він розповів під час виступу на щорічній міжнародній конференції по боротьбі з тероризмом в Університеті Райхмана, передає The Times of Israel.

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«Ми побоюємося, що росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає, сучасну зброю, яка, безумовно, поставить під загрозу наш світ і, можливо, навіть наше існування тут», – сказав розвідник.

Також посадовець зазначив, що іранці хочуть далекобійну зброю росіянам. У відповідь Іран очікує зброю, яка становить загрозу самому Ізраїлю. Це викликає занепокоєння у Моссаді. Проте в Моссаді також кажуть, що їх відомство та союзники доклали зусиль до блокування російсько-іранських збройних угод, які могли б призвести до отримання Іраном більш сучасної зброї.

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Моссад Давид Барнеа також наголосив, що у службі знали про плани продати Росії ракети малої й великої дальності, але ця угода була заблокована. Проте іранці не залишають намірів це завершити.

Крім того, голова розвідки вважає, що в нього є відчуття, що Тегеран скоро знову спробує надати Москві цю зброю, однак він каже, що Моссад докладе зусиль.

Раніше повідомлялося, що Росія передала Ірану літаки Як-130.