Стало відомо, де поховали Яна Табачника. Родина повідомила деталі

Народного артиста України та екснардепа за за його заповітом поховали в Ізраїлі

Нардепа Верховної Ради V, VI та VII скликань, музиканта та народного артиста України Яна Табачника поховали в Тель-Авіві (Ізраїль). Про це повідомила його дружина Тетяна Недельська.

Зазначимо, що уже кілька років ходили чутки, що Табачник розлучився з Недельською, проте це точно невідомо.

«Писати важко, але висловлюючи вдячність усім за щирі співчуття, скажу головне – Ян Петрович відійшов у вічність після тривалої боротьби з тяжкою хворобою в колі своєі родини. Останні, найважчі місяці – діти, сімʼя – виборювали кожну його хвилину, навіть всупереч лікарям і самому Яну Петровичу. Ми тримали його руку в його останні хвилини, закрили йому очі», – йдеться в дописі.

Поховали Табачника, за його бажанням, за еврейськими традиціями в Тель-Авіві.

«Сьогодні зранку лив сильний дощ. За 30 років у вересні – це вперше. Небо сумує , діти, рідні,друзі, шанувальники… Слів немає, як і сили прийняти реальність. Дякую кожному за співчуття», – пише Недельська.

Нагадаємо, 11 вересня Табачник помер на 79 році життя після дворічної боротьби з раком легень.

Народився 1945 року в Чернівцях. Вперше він взяв в руки акордеон в 10 років, а з 13 років працював в напівпрофесійних групах. У 16 років Ян Табачник увірвався на професійну сцену. Вперше майстерність акордеоніста Яна Табачника в Радянському Союзі було зустрінуто в 1976 році – саме тоді з'явився його перший сольний альбом «Популярні мелодії».

До цього артист (з 1964 року) працював в естрадних оркестрах Астраханської, Калмицької, Батумі, Орловської та Ялтинської філармонії і в Ленконцерті.

Тільки в 1987 році стало можливим запис в платівці єврейської музики What time is it? – платівка вийшла в 1989 році і з тих пір Табачник стабільно випускає сольні альбоми кожні два-три роки (Let's Talk in Private, «Золотий акордеон», Yesterday, Today, Tomorrow, «Телефонний дзвінок», «Байдужість»).

Віртуозна гра Табачника зробила акордеон популярним інструментом в Україні. Артист став засновником фестивалів-конкурсів «Володимир Крайнєв запрошує» і «AccoHoliday», через які пройшли багато талановитих музикантів.

Крім того, Табачник був знайомий багатьом українським політикам і впливовим людям. Зокрема, він дуже любив називати Януковича своїм другом, а також відзначати вокальні здібності президента-втікача. В інтерв'ю «Главкому»: «Я ніколи не супроводжував Януковича. Янукович заспівав пісню з «Сімнадцяти миттєвостей весни» в моїй програмі «Маю честь запросити», і всі чули, що він нормально співає, оскільки досить талановито співав для президента. Крім нього, там співали ще сім президентів.

Крім того, я нікому не акомпаную, я сольний музикант. Іноді я можу взяти в руки акордеон і просто вийти підіграти.

У 2006, 2007 і 2012 роках Ян Табачник ставав народним депутатом України за списком Партії регіонів. У Верховній Раді V скликання обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань духовності та культури. У парламенті VI і VII скликань працював в комітеті по боротьбі з організованою злочинністю.

Перехід від Комітету з питань культури до Комітету з протидії корупції він пояснив тим, що хоче «вирішити проблеми корупційної культури». «Я не знаю жодного фестивалю в нашій країні, де були б чесні відносини. Хтось може сказати, що це необґрунтоване звинувачення. Але я знаю, як це робиться! І я говорю про фестивалі, за якими стоять бюджетні гроші», – сказав музикант в інтерв'ю. Однак про активну антикорупційну діяльність майстра не повідомлялося.