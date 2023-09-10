Український посол пояснив, чим дратує Україна Ізраїль

«Ізраїль звик до того, що він є єдиною країною, яка потерпала від війн, Голокосту, а тут, як виявилось, що ще такі країни є»

Україна позбавила статусу Ізраїлю єдиної країни, яка потерпала від війн та Голокосту. Про це у коментарі «Главкому» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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Посол вважає, що кроком до пошуку компромісу між країнами може бути спілкування вищого політичного керівництва України.

«Керівник Ізраїлю Беньямін Нетаньягу – єдиний голова уряду демократичної країни, який ще не відвідав в Київ. Хоча переважна більшість лідерів відвідала вже не по одному разу з початку війни. І я пригадую вислів відомого метра міжнародної політики пана Кіссінджера, який вважав, що в Ізраїлю немає зовнішньої політики, а є тільки внутрішній інтерес, який трансформується в зовнішню політику», – каже посол.

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За словами Корнійчука, одне з питань, яке найбільше цікавить ізраїльське керівництво – це безпечне паломництво хасидів до Умані.

«Тобто є практичні речі, про які вони воліють говорити. У нас небагато таких реперних точок є, але їх всі треба майстерно використовувати. Без шантажу, в спокійному режимі, але наполегливо. Інтереси наших сторін не завжди перетинаються, але завжди треба зважати інтереси партнерів і пам'ятати про власні. Решту питань ми зможемо вирішити», – додав дипломат.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Україна опинилася в центрі уваги світової спільноти. Їй активно допомагають партнери та союзники в боротьбі за суверенітет, зокрема зброєю, фінансуванням, кредитуванням, гуманітарною допомогою, санкціями проти РФ тощо.

Натомість Ізраїль такої потужно підтримки від партнерів не отримував.

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Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

Також посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною. За його словами, країнам буде складно повернутися до угоди про безвіз, якщо її скасують.

Зокрема, цього тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, де домовитися про майбутнє паломництво хасидів на Рош га-Шана до Умані.

До слова, у першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.