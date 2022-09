Букінгемський палац опублікував перше фото надгробка королеви Єлизавети ІІ

Букінгемський палац опублікував фото надгробка, де поховали королеву Єлизавету II. Ім'я британської королеви вписано на чорній табличці поряд з іменами її батька Георга VI, матері Єлизавети та чоловіка Філіпа. Про це повідомляє Sky News.

На фото зображено камінь, встановлений на підлозі каплиці в оточенні букетів квітів та вінків. Меморіальна дошка виготовлена з бельгійського мармуру з ручною різьбою, напис зроблено латунними літерами.

Перше фото уже широко публікують в соцмережах, зокрема воно з'явилося у Twitter сайту новин про британську королівську родину.

The stone marking the grave of Queen Elizabeth II is now in place. King George VI, Queen Elizabeth the Queen Mother and Prince Philip are also commemorated on the stone which rests above all their tombs. pic.twitter.com/FFAO4fyMvX