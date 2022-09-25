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Букінгемський палац опублікував перше фото надгробка королеви Єлизавети ІІ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Букінгемський палац опублікував перше фото надгробка королеви Єлизавети ІІ

Британську королеву поховали в меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку

Букінгемський палац опублікував фото надгробка, де поховали королеву Єлизавету II. Ім'я британської королеви вписано на чорній табличці поряд з іменами її батька Георга VI, матері Єлизавети та чоловіка Філіпа. Про це повідомляє Sky News.

На фото зображено камінь, встановлений на підлозі каплиці в оточенні букетів квітів та вінків. Меморіальна дошка виготовлена з бельгійського мармуру з ручною різьбою, напис зроблено латунними літерами.

Перше фото уже широко публікують в соцмережах, зокрема воно з'явилося у Twitter сайту новин про британську королівську родину. 

Відвідувачі зможуть побачити надгробок наступного тижня, коли Віндзорський замок знову відкриється для публіки. Віддати шану королеві на місці її поховання буде дозволено від четверга, 29 вересня, трохи більше ніж через тиждень після похорону.

Цю меморіальну каплицю замовила королева Єлизавета II у 1962 році як місце поховання свого батька. Її будівництво було завершене у 1969 році.

Тим часом, після похорону королеви Єлизавети II новоспечений король Чарльз III подумує над великими змінами  в королівській родині. Mirror пише, що монарх планує внести зміни до закону, щоб заборонити членам королівської родини, що не працюють на корону, бути державними радниками. Йдеться про принца Гаррі, принцесу Беатріс та її батька принца Ендрю.

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Теги: поховання будівництво

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