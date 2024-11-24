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Майбутній радник Трампа зробив заяву щодо війни Росії проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Майбутній радник Трампа зробив заяву щодо війни Росії проти України
Раніше Волтц заявив, що дозвіл на удари ракетами Atacms по території Росії веде до ескалації
фото з відкритих джерел

Майк Волтц назвав війну в Україні м’ясорубкою, яку треба зупинити

Конгресмен із Флориди Майк Волтц, який стане радником новообраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки, назвав війну Росії проти України «м'ясорубкою» і порівняв її з окопною Першою світовою. Про це він сказав у ефірі Fox News Sunday.

На прохання ведучої Волтц коментував рішення адміністрації Байдена дозволити Україні використовувати протипіхотні наземні міни. Волтц зазначив, що це «розумні міни», проте наполіг, що рішення «має бути в більш широких рамках, щоб покласти край цьому конфлікту».

«Це просто абсолютна м'ясорубка людей і техніки на цьому фронті. Це більше схоже на окопну війну часів Першої світової війни», – сказав Волтц.

Він зазначив, що Трамп «неймовірно стурбований» конфліктом.

«Президент Трамп неймовірно стурбований кривавою бійнею, яка відбувається там, і тим, як нам відновити стримування, і як нам встановити мир», – сказав він, додавши, що європейці у цьому процесі точно повинні відігравати ключову роль.

Відповідаючи на запитання, чому Трамп не часто публічно обговорює ситуацію в Україні, Волтц запевнив, що новий президент «стурбований ескалацією і тим, куди це все йде».

«Ми повинні довести це до відповідального кінця… Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не реагувати на неї», – сказав він.

Нагадаємо, переможець на президентських виборах в США Дональд Трамп висуне на посаду нового міністра оборони телеведучого Піта Геґсета.

Також Трамп офіційно оголосив Майка Волтца радником з нацбезпеки. Раніше Дональд Трамп запропонував кандидатуру Еліс Стефанік на посаду посла США в ООН. Її позиція щодо України була неоднозначною. Politico зазначає, що Стефанік є палким критиком ООН та активно підтримує Ізраїль. Вона неодноразово звинувачувала ООН в антисемітизмі через критику організацією дій Армії оборони Ізраїлю під час війни з ХАМАС у Секторі Гази.

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Теги: Ізраїль Дональд Трамп президент ХАМАС радник

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