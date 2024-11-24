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У Тбілісі опозиція почала встановлювати намети перед парламентом

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Тбілісі опозиція почала встановлювати намети перед парламентом
фото: Raper Kartuli

Мітингарів не пропустять до верхнього входу до будівлі

У столиці Грузії Тбілісі протестувальники виступають проти результатів виборів та уже почали встановлювати намети перед парламентом. Кадри з місця подій публікують місцеві ресурси.

Проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу» повідомив, що біля парламентської будівлі мобілізовані працівники поліції, ймовірно, мітингарів не пропустять до верхнього входу до будівлі.

Водночас біля парламенту опозиція розвантажує автівки з наметами, генераторами, килимками та продуктами. Організатори акції планують залишися біля будівлі на ніч.

Тим часом поліціянти стоять стіною й блокують доступ протестувальників до бокових входів парламенту.

Силовики ж мотивували своє рішення тим, що на проспекті Руставелі перебуває багато людей, й пересування машин може бути небезпечним.

Нагадаємо, грузинська опозиція анонсувала масштабну акцію протесту в Тбілісі в день першого засідання нового парламенту країни 25 листопада. Також на 25 листопада у Тбілісі заплановано ще три окремі акції, вимогами яких також буде проведення нових парламентських виборів – Марш жінок з площі Свободи, хода викладачів університету Ілії та хода представників культурно-мистецької сфери. 

До слова, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

4 листопада у Тбілісі відбулася друга акція протесту проти результатів парламентських виборів. Це покаже всьому світу, що громадяни Грузії не визнають легітимність «Грузинської мрії».

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. 

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Теги: Грузія протест опозиція

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