Ердоган з Рютте обговорять війну в Україні: названо дату

Під час зустрічі йтиметься про спільні зусилля військового Альянсу у боротьбі з тероризмом

Президент Туреччини Тайїп Ердоган з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорять війну в Україні. Це станеться 25 листопада під час зустрічі в Анкарі, повідомляє Reuters.

Під час переговорів Ердоган і Рютте обговорять усунення бар’єрів у сфері оборонних закупівель між союзниками по НАТО. Також під час зустрічі йтиметься про спільні зусилля військового Альянсу у боротьбі з тероризмом.

Інші подробиці зустрічі наразі не розголошуються.

Нагадаємо, що 22 листопада генеральний секретар НАТО Марк Рютте вперше зустрівся з Дональдом Трампом після виборів у США. Вони обговорили низку проблем глобальної безпеки, з якими стикається Альянс.

Рютте і його команда також зустрілися з членами групи національної безпеки новообраного президента США і конгресменом Майком Волтцем, який може стати радником Білого дому з питань національної безпеки.