Трамп після інавгурації спробує врятувати TikTok – Washington Post

The Washington Post: Трамп хоче виграти час на те, щоб узгодити угоду з продажу платформи

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість своїм указом запобігти забороні роботи соціальної мережі TikTok у США. Про це пише газета The Washington Post. Таким чином він хоче виграти час на те, щоб узгодити угоду з продажу платформи, що належить китайській компанії ByteDance, або знайти альтернативний варіант.

Як зазначає видання, Трамп має намір після вступу на посаду 20 січня підписати указ про зупинення на 60-90 днів дії закону, згідно з яким китайський власник має продати TikTok або припинити його діяльність на території США.

При цьому журналісти висловили сумнів, що Трамп це вийде, оскільки, згідно з чинним законом, соцмережа має бути заблокована в США до 19 січня. Крім того, на думку опитаних аналітиків, указ президента не має достатньої сили, щоб скасувати закон, затверджений обома палатами конгресу.

Нагадаємо, китайський відеохостинг TikTok планує закрити свій додаток для користувачів у США вже цієї неділі, 19 січня, коли може набути чинності федеральна заборона на додаток.

До слова, користувачі TikTok у США активно переходять на інший китайський застосунок – RedNote, адже бояться заборони TikTok у країні.

Раніше стало відомо, що китайська влада розглядає можливість продажу американського бізнесу TikTok бізнесменові Ілону Маску у випадку, якщо сервіс для створення та перегляду коротких відео не зможе оскаржити заборону на використання його програми в США.