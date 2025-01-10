Прем'єр Бельгії отримав листи із токсичним порошком: є постраждалі

Прем'єр-міністру Бельгії надійшло аж три токсичних листи

Невідомий надіслав до офісу прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо листи з токсичним порошком, співробітниці знадобилася госпіталізація після контакту з одним із них. Про це пише видання Politico.

«Працівниця відкривала лист і згодом відчула себе зле. Тоді її доставили до лікарні, більше ніхто не постраждав», – пояснив 9 січня Баренд Лейтс, речник Александра Де Кроо.

Інцидент стався ще 22 листопада 2024 року, але прокуратура Бельгії повідомила про нього, коли стали відомі результати аналізу підозрілого порошку. Лист містив стрихнін, токсичну речовину, повідомила прокуратура. Він може бути смертельно небезпечним при попаданні всередину і може викликати подразнення шкіри при контакті.

Стрихнін, біла речовина без запаху, яка використовується як щуряча отрута, впливає на людей, викликаючи м’язові спазми, зупинку серця і смерть.

«Очевидно, що інцидент шокував прем'єр-міністра та співробітників офісу. На щастя, наша колега зараз почувається добре, в той день було вжито всіх необхідних заходів, щоб не допустити додаткової шкоди», – заявив офіційний представник прем'єра Бельгії.

Загалом до офісу прем'єра надійшло три листи: 20 та 22 листопада, а також 9 грудня. Видання Le Soir повідомило, що розслідування все ще триває, і жодного підозрюваного на даному етапі не заарештовано.

Нагадаємо, на початку 2024 року син Трампа також отримав листа з підозрілим порошком. Дональд Трамп-молодший отримав конверт із білим порошком невідомого походження. Син політика розкрив конверт, після чого порошок розлетівся по його будинку у штаті Флорида.